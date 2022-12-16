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ФИФА объявила о создании нового турнира для сборных — «Мировой серии»

вчера, 15:16

ФИФА объявила о создании нового турнира среди национальных команд.

Турнир будет называться «FIFA World Series» («Мировые серии ФИФА»). В нём будут принимать участие четыре сборные из четырёх разных конфедераций. Подробностей не сообщается.

Президент организации Джанни Инфантино сообщил:

Планируется использовать мартовские окна в чётные годы для проведения товарищеских турниров между четырьмя сборными из разных конфедераций. Это будет называться «Мировая серия».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:35
Не знаю. Но точно будет обязательный лимит на перекроенных,шестицветных ,и прочая,и прочая...
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:33
Он слинял из родной Швейцарии,живёт в Катаре;то есть ,пошёл в услужение к нефте-газовым шейхам.Все его решения теперь надо рассматривать через призму интереса этой влиятельной группы лиц,пусть и скрытой на момент решения,но непременно впоследствии проявляющейся.
cska1948
cska1948 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:20
А сборная Европы будет собрана из европейцев или тех, кто играет в Европе? Если из одних европейцев, то игры со сборной Мира пройдут в одну калитку такой сборной.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 19:53
следующий шаг создание первой мировой лиги и тд...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:47
Я устал от ФИФА. Похоже после чемпионата мира вообще перестану смотреть этот вид спорта)
monah-10
monah-10
вчера в 19:24
Хрень полная, по мне, конечно если от меня зависело, провел бы турнир сборная Европы, сборная Мира, ну скажем пять игр в течении пару недель, до трех побед. вот это реально будет смотреться. Во многих видах спорта это практикуется. Касса будет шикарная. Только как игроков заинтересовать, чтобы реально звезды всего и вся играли., это вопрос.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:58
Не удивлюсь, что в один прекрасный момент болельщик плюнет с высокой колокольни на все эти многочисленные турниры, выдумываемые ФИФА для пополнения кассы, и перестанет посещать стадионы. "Лучше на пляже поваляюсь или на огороде (фазенде) грядки прополю" - скажет он, и займётся личными делами.
Не понимает ФИФА, что лучше не досолить суп, чем пересолить.
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:49
Инфантино мается от безделья и занимается тем же, чем кот, когда ему делать нечего. Уже до блеска вылизал.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:39
Что ни делает ФИФА,спорта нету ни шиша.
112910415
112910415
вчера в 18:29
реформаторский зуд не оставляет !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:13
О как их финалиссима зацепила!
adekvat
adekvat
вчера в 16:48
Да что только не придумают, что бы бабло рубить. Посмотрим что получится.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:36
Геша точно теперь не уйдёт из сборной... Хе-хе..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:12
Мировая серия по хоккею СССР-Канада, вот это была серия. А это так, пустышка...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Нифига не понял, но очень интересно...
simon_3d
simon_3d
вчера в 15:28
Уже не знают, как еще больше можно навариться. У многих игроков и так плотный график, так они продолжают увеличивать количество команд в турнирах и придумывать новые идиотские кубки. А потом мы удивляемся, почему происходят ситуации как с Кристианом Эрикссоном на Евро 2020.
Elliada
Elliada
вчера в 15:27
По сути тот же Кубок Конфедераций
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