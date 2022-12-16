ФИФА объявила о создании нового турнира для сборных — «Мировой серии»

ФИФА объявила о создании нового турнира среди национальных команд.
Турнир будет называться «FIFA World Series» («Мировые серии ФИФА»). В нём будут принимать участие четыре сборные из четырёх разных конфедераций. Подробностей не сообщается.
Президент организации Джанни Инфантино сообщил:
Планируется использовать мартовские окна в чётные годы для проведения товарищеских турниров между четырьмя сборными из разных конфедераций. Это будет называться «Мировая серия».
Не понимает ФИФА, что лучше не досолить суп, чем пересолить.
Не понимает ФИФА, что лучше не досолить суп, чем пересолить.