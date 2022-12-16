ФИФА объявила о создании нового турнира для сборных — «Мировой серии»

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вчера, 15:16

ФИФА объявила о создании нового турнира среди национальных команд.

Турнир будет называться « FIFA World Series» («Мировые серии ФИФА »). В нём будут принимать участие четыре сборные из четырёх разных конфедераций. Подробностей не сообщается.

Президент организации сообщил: