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Итальянский журналист: «Ваш хвалёный Дзюба даже в Турции провалился!»

сегодня, 15:32

Итальянский журналист Россано Доннини высказался об уровне российского футбола.

В 1990-х годах у вас был самобытный «Спартак» Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал «Локомотив» Юрия Сёмина. В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и «Зенит» Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга ещё и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!

В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причём попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию. Ну а что сейчас: Кокорин на Кипре и Черышев в одном из аутсайдеров Серии В? Ваш хвалёный Дзюба даже в чемпионате Турции умудрился провалиться! Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний «Монако» — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ «Ференцварошу». А Миранчук в «Аталанте» два сезона просидел в запасе.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:19
Смотрю все болельщики "не Спартака" знают о красно-белых лучше всех!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 16:19
Макароны обсуждай.До россии,вам всем,как до китая раком.
Capral
Capral
сегодня в 15:44, ред.
Спартака Романцева- НИКОГДА не было!!! Был Спартак Бескова!!! Что касаемо Дзюбы, то я, лично, его никогда не хвалил. Обычный "столб", статичный форвард, исключительно на уровне российского футбола. Да, в тандеме с Азмуном смотрелись симпатично, но только в России.
8m9fz4shz7ug
8m9fz4shz7ug
сегодня в 15:38, ред.
А вас на двух крупных турнирах что-то не видно было
Гость
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