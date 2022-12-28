Итальянский журналист: «Ваш хвалёный Дзюба даже в Турции провалился!»

Итальянский журналист Россано Доннини высказался об уровне российского футбола.

В 1990-х годах у вас был самобытный «Спартак» Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал «Локомотив» Юрия Сёмина. В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и «Зенит» Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА . А клуб из Петербурга ещё и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!