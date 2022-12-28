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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Бывший игрок «Марселя» Роланду посоветовал Роналду перейти в клуб

сегодня, 10:59

Бывший футболист «Марселя» Роланду посоветовал нападающему Криштиану Роналду перейти во французскую команду.

Я бы хотел, чтобы Роналду перешёл в «Марсель», это была бы ещё одна причина поехать на «Велодром». Роналду остаётся Роналду. Если бы он попал в такую ​​команду, как «Марсель» во Франции, то забил бы не менее десяти голов. Уверен, что он очень бы помог клубу. Посоветую ли я ему туда перейти? Конечно, я бы посоветовал всем игрокам перейти в «Марсель». Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, потому что это непростое место. Нужно научиться жизни в Марселе, чтобы провести её на полную катушку. О команде в городе думают постоянно.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:09
Интересно, куда же нырок пристроится.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:41
А Марселю он нужен? В списках желающих купить Рона его вроде не было)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:14
Роланду явно имеет зуб на «Марсель» раз советует Роналду перейти в клуб.
Любoмир
Любoмир
сегодня в 11:01
Ну советчиков думаю Рону не нужны... сам с усам...:)))
Гость
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