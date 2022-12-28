Бывший игрок «Марселя» Роланду посоветовал Роналду перейти в клуб

Бывший футболист «Марселя» посоветовал нападающему перейти во французскую команду.

Я бы хотел, чтобы Роналду перешёл в «Марсель», это была бы ещё одна причина поехать на «Велодром». Роналду остаётся Роналду. Если бы он попал в такую ​​команду, как «Марсель» во Франции, то забил бы не менее десяти голов. Уверен, что он очень бы помог клубу. Посоветую ли я ему туда перейти? Конечно, я бы посоветовал всем игрокам перейти в «Марсель». Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, потому что это непростое место. Нужно научиться жизни в Марселе, чтобы провести её на полную катушку. О команде в городе думают постоянно.