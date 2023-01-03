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ГлавнаяНовостиКиберфутболСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Общий рейтинг Роналду в FIFA впервые за 12 лет упал ниже 90

вчера, 16:19

Общий рейтинг нападающего Криштиану Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло после его перехода в «Аль-Наср».

Показатель, который на момент выхода игры был 90, снизился до 88. Впервые со времён FIFA 11 рейтинг португальца опустился ниже 90.

Показатели дриблинга и выносливости упали с 84 до 81 и с 74 до 70 соответственно. Скилл завершения форварда снизился с 92 до 91, ускорение упало с 78 до 76, а реакция изменилась с 93 на 90. Дальние удары, выбор позиции и хладнокровие стали 88, 93 и 94 соответственно.

Изменения затрагивают только режим карьеры, на режим Ultimate Team (FUT) они не повлияют.

Роналду по-прежнему остаётся игроком с самым высоким рейтингом в чемпионате Саудовской Аравии, а вторым является Салем Ад-Даусари с рейтингом 76.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:51
Ничего страшного в новом году наверстает свои кондиции и выйдет на свой прежний уровень. Удачи
Shupshup
Shupshup
вчера в 17:08
А у Талиски какой рейтинг?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:48, ред.
Не плачь, зато в «Аль-Насри» ты будешь лучшим... но это не точно!


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ДСА
ДСА
вчера в 16:26
Даже нереальный футболист чувствует упадок.
Гость
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