Месси и Роналду — в топ-10 лучших игроков по рейтингу в FIFA 23

Футбольный симулятор FIFA 23 представил рейтинги игроков.
Игра выйдет 30 сентября. В топ-12 лучших футболистов новой серии вошли:
Карим Бензема («Реал») — 91
Роберт Левандовски («Барселона») — 91
Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 91
Лионель Месси (ПСЖ) — 91
Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 90
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 90
Тибо Куртуа («Реал») — 90
Мануэль Нойер («Бавария») — 90
Неймар (ПСЖ) — 89
Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») — 89
Остальные игроки ещё ладно.
Остальные игроки ещё ладно.