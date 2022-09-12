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Месси и Роналду — в топ-10 лучших игроков по рейтингу в FIFA 23

сегодня, 18:25

Футбольный симулятор FIFA 23 представил рейтинги игроков.

Игра выйдет 30 сентября. В топ-12 лучших футболистов новой серии вошли:

Карим Бензема («Реал») — 91

Роберт Левандовски («Барселона») — 91

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 91

Лионель Месси (ПСЖ) — 91

Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 90

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 90

Тибо Куртуа («Реал») — 90

Мануэль Нойер («Бавария») — 90

Неймар (ПСЖ) — 89

Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») — 89

Месси и Роналду — в топ-10 лучших игроков по рейтингу в FIFA 23

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:10
Это уже просто по привычке
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:30
Это, скорее, маркетинговые оценки, рассчитанные на то, что персофаны игру раскупят) Рон сидит на лавке, Месси в прошлом сезоне активен был только против "Труа" и "Сент-Этьена", Салах после подписания контракта вообще с футболом закончил. Да и Ван Дайк тоже сдал прилично. Нойер вообще непонятно, что тут делает.

Остальные игроки ещё ладно.
drug01
drug01
сегодня в 19:29
Выбирают только своих
Futurista
Futurista
сегодня в 19:14, ред.
Вот такие симулякры и гробят футбол...в футбол в реале играть надо а не симулировать)...
DXTK
DXTK
сегодня в 18:56, ред.
А где Эрлинг Холанд из МС?

PS исходя из игры Роналду в реальности его рейтинг должен получить не более 80, а место балласта должен как раз норвег занять.
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