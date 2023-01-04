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«Спартак» близок к подписанию защитника «Бенфики»

вчера, 14:09

«Спартак» близок к подписанию защитника «Бенфики» Томаса Тавареша, сообщает Record.

Футболист недавно вернулся к тренировкам после серьёзной травмы колена, которую получил в мае прошлого года. В тот момент игрок выступал на правах аренды за «Базель».

В текущем сезоне Тавареш не провёл ещё ни одного матча за лиссабонскую команду.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:20
Дай бог.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:42
Ничего ,разбегается .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:33
Ну если его сам Абаскаль знает и приглашает , то видимо надо его в Спартак
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:33
После крестов требуется приличное время, чтобы набрать форму. Зобнину пока набирал форму пришлось выслушать не мало критики в свой адрес.
Futurista
Futurista
вчера в 14:18, ред.
Такой товарищ как Тавареш нам нужен...
протон
протон
вчера в 14:18
Если травма не даст о себе знать и он продолжит набирать, то топ трансфер, сверх перспективного парня.
В мае порвал кресты, лечиться будет еще до лета точно. А потом неизвестно в какой форме будет.
С Видичем тоже был риск. У него травма спины была и не могли её вылечить. В Спартаке его пролечили и он ушёл в МЮ за хорошие деньги. Вопрос к врачам. Есть ли риск или нет. У Зобнина тоже кресты были. У Жиго. У Паршивлюка. Все вернулись на свой уровень.
Гость
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