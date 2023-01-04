«Спартак» близок к подписанию защитника «Бенфики» Томаса Тавареша, сообщает Record.
Футболист недавно вернулся к тренировкам после серьёзной травмы колена, которую получил в мае прошлого года. В тот момент игрок выступал на правах аренды за «Базель».
В текущем сезоне Тавареш не провёл ещё ни одного матча за лиссабонскую команду.
В мае порвал кресты, лечиться будет еще до лета точно. А потом неизвестно в какой форме будет.
С Видичем тоже был риск. У него травма спины была и не могли её вылечить. В Спартаке его пролечили и он ушёл в МЮ за хорошие деньги. Вопрос к врачам. Есть ли риск или нет. У Зобнина тоже кресты были. У Жиго. У Паршивлюка. Все вернулись на свой уровень.
В мае порвал кресты, лечиться будет еще до лета точно. А потом неизвестно в какой форме будет.
С Видичем тоже был риск. У него травма спины была и не могли её вылечить. В Спартаке его пролечили и он ушёл в МЮ за хорошие деньги. Вопрос к врачам. Есть ли риск или нет. У Зобнина тоже кресты были. У Жиго. У Паршивлюка. Все вернулись на свой уровень.