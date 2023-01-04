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вчера, 14:09

«Спартак» близок к подписанию защитника «Бенфики» , сообщает Record.

Футболист недавно вернулся к тренировкам после серьёзной травмы колена, которую получил в мае прошлого года. В тот момент игрок выступал на правах аренды за «Базель».

В текущем сезоне Тавареш не провёл ещё ни одного матча за лиссабонскую команду.