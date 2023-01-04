Дзюба получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

Российскому форварду Артёму Дзюбе поступили предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
По информации источника, на данный момент футболист не рассматривает эти варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата.
Ранее сообщалось о том, что в подписании Дзюбы заинтересован главный тренер «Сивасспора».
Это чемпионаты тех стран куда едут футболисты, которые были ранее известны.
Последний пример Роналду. Он в Европе оказался никому не нужен, все отказывали ему, за что кстати был уволен агент Мендеш.
Да Дзюба не Роналду, но он тоже был достаточно известен и даже если про него особо не знают в ОАЭ и Саудовской Аравии, то включат ролики в лучшие годы и скажут, что он звезда и все будут просто балдеть от него.
Ни в коем случае не хочу обидеть их народ, но ещё совсем недавно им показывали пустую бутылку от Coca-Cola и у них от этого был восторг.
А им собственно и не важно Дзюба это или Роналду, главное, что шейхи скажут, а там...
Это чемпионаты тех стран куда едут футболисты, которые были ранее известны.
Последний пример Роналду. Он в Европе оказался никому не нужен, все отказывали ему, за что кстати был уволен агент Мендеш.
Да Дзюба не Роналду, но он тоже был достаточно известен и даже если про него особо не знают в ОАЭ и Саудовской Аравии, то включат ролики в лучшие годы и скажут, что он звезда и все будут просто балдеть от него.
Ни в коем случае не хочу обидеть их народ, но ещё совсем недавно им показывали пустую бутылку от Coca-Cola и у них от этого был восторг.
А им собственно и не важно Дзюба это или Роналду, главное, что шейхи скажут, а там...