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Дзюба получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

вчера, 13:57

Российскому форварду Артёму Дзюбе поступили предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

По информации источника, на данный момент футболист не рассматривает эти варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что в подписании Дзюбы заинтересован главный тренер «Сивасспора».

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Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:02
Похоже, Артёмка сам вбрасывает новости про себя.
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Интересная получилась бы связка, Роналду - Дзюба. Все СМИ были бы забиты сенсациями.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:58
Вот бы ему в одну команду с Роналду.
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:36
И прочитав эту новость Рон загрустил... а сможет ли он обойти в бомбардирской гонке самого Дзюбиньо.....
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Важно не только, что скажут шейхи, но и сколько заплатят.
drug01
drug01
вчера в 14:33
Видно Дзюба по-прежнему востребован
youtomee
youtomee
вчера в 14:21
Ну а почему нет? Пусть идет смело, это же не завершение карьеры, а чемпионат для уникальных игроков.
Futurista
Futurista
вчера в 14:16
Дзюбы расходятся как горячие пирожки)...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 14:12
Почему Слухи, сплетни, домыслы?
Это чемпионаты тех стран куда едут футболисты, которые были ранее известны.
Последний пример Роналду. Он в Европе оказался никому не нужен, все отказывали ему, за что кстати был уволен агент Мендеш.
Да Дзюба не Роналду, но он тоже был достаточно известен и даже если про него особо не знают в ОАЭ и Саудовской Аравии, то включат ролики в лучшие годы и скажут, что он звезда и все будут просто балдеть от него.
Ни в коем случае не хочу обидеть их народ, но ещё совсем недавно им показывали пустую бутылку от Coca-Cola и у них от этого был восторг.
А им собственно и не важно Дзюба это или Роналду, главное, что шейхи скажут, а там...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:11
В Саудовской Аравии даже Роналду играет, чем Артёму не нравится уровень чемпионата?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:04
А как же предложение из южной Африки куда Роналду уехал?
Mangur
Mangur
вчера в 14:01
Слухи, сплетни, домыслы
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