Дзюба получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

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вчера, 13:57

Российскому форварду поступили предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

По информации источника, на данный момент футболист не рассматривает эти варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что в подписании Дзюбы заинтересован главный тренер «Сивасспора».