Комппер ушёл из «Локомотива»

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вчера, 09:42

Экс-тренер «Локомотива» покинул «железнодорожников».

После ухода из клуба ряда немецких специалистов и Томаса Цорна Комппер оставался некоторое время в структуре «красно-зеленых». Ранее он исполнял обязанности главного тренера и руководил тренировочным процессом. Даже после официального объявления об уходе он продолжал числиться в «Локомотиве». Цорн объяснял, что клубу было невыгодно его увольнять в плане финансовой стороны вопроса. Теперь Комппер ушел из клуба. Информацию прокомментировал агент специалиста Арманд Дурн.