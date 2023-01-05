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Комппер ушёл из «Локомотива»

вчера, 09:42

Экс-тренер «Локомотива» Марвин Комппер покинул «железнодорожников».

После ухода из клуба ряда немецких специалистов и Томаса Цорна Комппер оставался некоторое время в структуре «красно-зеленых». Ранее он исполнял обязанности главного тренера и руководил тренировочным процессом. Даже после официального объявления об уходе он продолжал числиться в «Локомотиве». Цорн объяснял, что клубу было невыгодно его увольнять в плане финансовой стороны вопроса. Теперь Комппер ушел из клуба. Информацию прокомментировал агент специалиста Арманд Дурн.

Господин Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:26
Очередной "сбитый фриц". А сколько их там ещё???
Boricku
Boricku
вчера в 10:25
Теперь фнль
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:19
Работал плохо, на твердый кол.
65trw27up85c
65trw27up85c
вчера в 10:17
На этом депаразитизация Локомотива была успешно завершена
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:15
Думаю Локо с его уходом ничего не потеряет
Гость
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