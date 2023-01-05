Комппер ушёл из «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Марвин Комппер покинул «железнодорожников».
После ухода из клуба ряда немецких специалистов и Томаса Цорна Комппер оставался некоторое время в структуре «красно-зеленых». Ранее он исполнял обязанности главного тренера и руководил тренировочным процессом. Даже после официального объявления об уходе он продолжал числиться в «Локомотиве». Цорн объяснял, что клубу было невыгодно его увольнять в плане финансовой стороны вопроса. Теперь Комппер ушел из клуба. Информацию прокомментировал агент специалиста Арманд Дурн.
Господин Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом.