Перес получил золотой значок с бриллиантами от «Реала»

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сегодня, 10:29

Президент «Реала» получил золотой значок с бриллиантами из рук почетного президента к юбилею членства в клубе.

Напомним, Перес в 2021 году отметил 60-летие в качестве члена «Реала».

Флорентино был президентом мадридского клуба в 2000-2006 годах, 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала».