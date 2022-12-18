Перес получил золотой значок с бриллиантами от «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес получил золотой значок с бриллиантами из рук почетного президента Амансио Амаро к юбилею членства в клубе.
Напомним, Перес в 2021 году отметил 60-летие в качестве члена «Реала».
Флорентино был президентом мадридского клуба в 2000-2006 годах, 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала».
И хотите сказать он с 15 лет в Реале??????
И хотите сказать он с 15 лет в Реале??????
Когда к ним пришли и сказали: "Нам нужно сделать что онибудь из золота с бриллиантами, почётному Члену на 60-ти летия членства"
Когда к ним пришли и сказали: "Нам нужно сделать что онибудь из золота с бриллиантами, почётному Члену на 60-ти летия членства"