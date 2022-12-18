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Перес получил золотой значок с бриллиантами от «Реала»

сегодня, 10:29

Президент «Реала» Флорентино Перес получил золотой значок с бриллиантами из рук почетного президента Амансио Амаро к юбилею членства в клубе.

Напомним, Перес в 2021 году отметил 60-летие в качестве члена «Реала».

Флорентино был президентом мадридского клуба в 2000-2006 годах, 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала».

Перес получил золотой значок с бриллиантами от «Реала»

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Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 12:08
Перес 47ого года рождения, значит ему 75, 60 лет он член клуба

И хотите сказать он с 15 лет в Реале??????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01
Представляю как задумались ювелиры....
Когда к ним пришли и сказали: "Нам нужно сделать что онибудь из золота с бриллиантами, почётному Члену на 60-ти летия членства"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:42
Какой же это значек - это целый ,"Знак Почета" если с "брюликами". Что то мне это напомнило - " От имени и по поручению и в связи с юбилеем награждается...".🥴
Гость
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