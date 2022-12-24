Охота на Неймара, драма Канте и магл Поттер. Боули уничтожил старый «Челси» и создаёт свой

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вчера, 22:58

Мечтают завербовать соавтора чемпионского «Ливерпуля».

Вряд ли американец понимает, что делает

У нового «Челси» пока нет концепции развития. При Грановской, Чехе и Абрамовиче вырабатывали её годами. Заключалась в тренерской чехарде и опиралась на огромные трансферные расходы (хотя пранк с форвардами давно вышел из-под контроля). Но в старом «Челси» были профи, а теперь они ушли, причем нередко спонтанно. Боули выгнал людей, которые работали в клубе от десяти до двадцати двух лет.

Ушли те, кого пытался оставить – Грановская и Чех. Летние трансферы делались без спортивного директора, но лично под Тухеля… Который покинул клуб спустя три месяца. Пришли люди, которые часто далеки от футбола. Взяли двух стареньких фанатов для отвода глаз – лорда из консервативной партии и американку, которая помогает местным артистам с пиаром. Новичков много, но нет одной системы.

Пачка совладельцев играют в «Лейпциг» — пытались купить парочку других клубов в Европе, но пока не получилось. Зато переманивают людей из футбольного крыла «Ред Булла». А недочет в том, что строят пирамиду без вершины. Боули не разбирается в футболе, назначил много молодых и амбициозных людей, которые между собой погрызутся, ведь их обязанности пересекаются. Поэтому Эдвардс и отказался.

Это соавтор «Ливерпуля» Клоппа, бывший спортивный директор «красных». Американские и швейцарские владельцы «аристократов» верят, что заберут его после отдыха в 2023-м, но у Эдвардса будут более интересные предложения.

Деньги позволяют сохранить крутой состав

Хотя Боули не планировал снимать Тухеля и, возможно, выгнать Поттера – посмотрим на результаты и планы Луиса Энрике, наличие больших денежных активов помогает «Челси» с оптимизмом смотреть в будущее. Абрамович продавал клуб людям, которые гарантировали расходы. Поттер просит перебить предложение «Ювентуса» Жоржиньо? Хотя бразильский итальянец задурил «Челси» голову, он еще может остаться из-за денег.

Стоило сдуться Менди – Эдуара подводит отсутствие опыта игры на высоком уровне, ошибался в «Челси» и в сборной Сенегала, как вспомнили, что на лавке был дорогущий Кепа. Испанец не ладил со многими наставниками «Челси», но у него такой личный контракт, что другие клубы не спешат. Может играть в основе в новом году. Травмировался Чилуэлл? Есть Кукурелья. Проблемы у Джеймса? Насильно не отдали в «Барселону» Аспиликуэту.

Капитан просился домой, Боули переговорил с Сезаром – испанец продлил контракт. Но понятно, почему хватает скептических оценок состава «Челси» и возможностей команды. Рядом с молодыми, как Маунт, Джеймс и Фофана, «пенсионеры» Тиаго Силва, Обамеянг, Аспиликуэта, Кулибали, Жоржиньо и Канте. А поскольку из «Челси» еще и врачей выгнали, то не удивляет, что постоянно откладывают сроки возвращения того же Нголо.

Ковачич и Жоржиньо будут ждать нового напарника, возможно, испанца Субименди. Это не «второй Бускетс», как его продает «Реал Сосьедад», но футболист формата, который подходит Поттеру. У Грэма в «Брайтоне» был Алексис МакАллистер, потом еще чемпионом мира стал – тоже вариант. «Челси» проигрывал борьбу за игроков «Барселоне» — за Кунде и Рафинью, но в борьбе за Субименди могут победить. У Лапорты денег меньше.

«Челси» не хватает нового яркого почерка

Судя по ключевым матчам Поттера – против «Брайтона», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасла» (четыре поражения, три из них в АПЛ ), Грэм не волшебник. И одновременно его немного оправдывает состав. Не самых быстрых оборонцев Фофана и Кулибали, немолодого Обамеянга – единственного центрального форварда после травмы албанца Бройя, и многих других брали под Тухеля, его схемы, идеи и стиль игры.

Английский наставник «Челси» не начал ужасно, вышел из группы Лиги чемпионов. Лишь в АПЛ дела идут не очень хорошо, по потерянным очкам до четвертого места минимум пять пунктов. А в конкурентах МЮ и «Ливерпуль», нет никаких гарантий участия в главном еврокубке, где можно заработать выходом в плей-офф больше, чем победой в Лиге Европы. Похоже, Боули попросит у фанатов 2-3 года на перестройку.

Но есть ли у клуба столько времени, если учесть финансовые возможности не только привычных лидеров, но и «Ньюкасла»? Мир ускоряется, что в прошлом делали за год – сейчас делают за неделю. Да, новый стиль ищут не только в «Челси», но МЮ и «Ливерпулю» чуть проще. Можно ли представить трансфер Мбаппе в клубы тен Хага и Клоппа? Легко. Например, в «Юнайтед» Килиана может затащить тренер Зидан.

«Ливерпуль» тоже может теоретически достать Мбаппе, ведь Нуньес бьет мимо, а Диас не стал смысловой заменой Мане. В «Челси» Килиан не пойдет. В «Челси» сейчас мало смысловых фигур, какими были Дрогба, Терри, Лэмпард и Азар. Лукаку не стал заменой Диего Косте, а Зиеш, Стерлинг и компания – заменой Азару. Конте был чемпионом после нырка в середину таблицы, лондонский клуб умеет возвращаться.

Ошибкой был отказ от действенного форварда

Для мгновенного прыжка нужны не 17-летний бразильский Витор Роке, не еще один Фофана – на этот раз 20-летний ивуарийский нападающий «Мольде», а люди более компетентные и готовые выдерживать давление, которое будет расти с каждым неизбежным поражением. Ведь не только массовые увольнения менеджеров разных звеньев позволяют констатировать, что «Челси» Абрамовича больше нет.

Символическим получится уход Канте – человека, благодаря которому завоевали последний титул в АПЛ , а позже неожиданно выиграли ЛЧ . Нужны новые величины мирового масштаба, как чемпион мира. Логично, что «Челси» интересовался делами Роналду и воюет за симпатии Неймара. Ведь не знаем, как бразилец и Мбаппе будут реагировать на корону на голове Месси. Зависть никто не отменял.

Особенно на таком уровне эгоизма. Вот только все разговоры о генеральном плане, размахе реформ и перестановок, желании заполучить лучших, вроде Эдвардса, могут разбиться о банальное самодурство начальников. Боули может не хватить футбольного вкуса для чемпионской реорганизации «Челси». В клубе больше нет Азара, Педро, Куртуа, Мозеса, Диего Косты, Матича, Сеска, Виллиана и Кэхилла.

Они были опытными и самостоятельными игроками у Конте. Например, защитник Кэхилл забил вдвое больше мячей в чемпионском сезоне, чем у лучшего снайпера Поттера в АПЛ сейчас. Грэма тяжело сравнивать с Антонио – другой подход к людям и иной темперамент. Магии не хватает, хотя есть физика в защите и ум в середине поля. Но ошибкой было входить в сезон без классического форварда.

Снова виновата «Барселона», Левандовски отказал «Челси», а глубже Боули в скаутинге копнуть не мог. Обамеянг слишком нестабилен за полем, чтобы легко стать спасителем. И Канте для баланса не хватило, ему не повезло. Зато судьба лондонского клуба интригует, у них сложные стартовые позиции – в таблице наравне с «Брайтоном», а через две недели сразу два матча против Гвардиолы в разных турнирах.