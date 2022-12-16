«Локомотив» ввязался в новую перестройку. 10 миллионов евро на трансферы при миллиардных долгах

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вчера, 18:23

Такая сумма – лишь на двух игроков.

В московском коллективе происходит детокс после отравляющей работы немцев. В менеджменте команды – новые управленцы, новый специалист на посту главного тренера, новая концепция клуба и следствие – новые трансферные цели. Зимой в «Локо» собираются перекраивать состав под Михаила Галактионова.

Станут еще моложе

За последние несколько дней все прекрасно поняли – новый председатель совета директоров «красно-зеленых» Юрий Нагорных будет использовать связи, которыми оброс за время взаимодействия с академией «Чертаново».

Источником обогащения футболистами для «железнодорожников» станут «Крылья Советов» — туда направили предложение о трансфере Сергея Пиняева, Романа Ежова и Максима Глушенкова. Оформлению сделки может способствовать их агент Павел Андреев, который ведет дела половины футболистов самарцев и воспитанников «Чертаново».

Теперь сообщается, что договоренность все-таки была достигнута – москвичи получат Глушенкова и Пиняева. Притом заплатить за них в общей сложности должны более 10 миллионов евро. Эту сумму надо перевести на счета «Крыльев» не позднее, чем через месяц после подписания.

Процесс переговоров чуть подробнее описал главный тренер самарцев Игорь Осинькин:

Несколько дней назад в клуб приходило письмо — готовы ли отпустить, какая трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали. Мы прекрасно понимали, что в любой момент возможен уход наших лидеров. Тем не менее, мы всегда хотели бы видеть их в нашей команды подольше. Минимальная степень готовности к таким ситуациям есть всегда, а конкретика будет только по факту.

«Локомотив» и без самарских футболистов – самый молодой по среднему возрасту состава клуб РПЛ . На острие нападения и без Максима есть 22-летний Раконьяц, 23-летний Игнатьев и Вильсон Изидор (того же возраста), а слева выходят Франсуа Камано (26 лет) или молодой бразилец Педринью.

Этим трансферные новости не ограничиваются – по последним сообщениям, Камано, Изидор и Едвай готовы приостановить контракты с «Локомотивом». Да и Педринью после ухода Циннбауэра-Цорна разругался со всеми – вряд ли с ним захотят продолжать сотрудничество, когда появится Пиняев. Будущее бразильца определится после решения Франсуа – выступают они на одной позиции, а «красно-зеленым» хочется сохранить какую-никакую глубину состава.

Реализация тренерских идей

Галактионов имеет обширный опыт работы с молодежью – он возглавляет сборную России в возрасте до 21 года. Такая специфика нашла продолжение и в «Пари Нижнем Новгороде», который значительно снизил средний возраст заявки за одно лето. При нем на лидирующие позиции вышел 22-летний Тимур Сулейманов, игровое время на равных с опытными Гоцуком, Майга и Калинским получают Илья Агапов и Иброгимхалил Юлдошев.

Этот факт позволяет беспокоиться за Глушенкова и Пиняева чуть меньше. В Самаре ими занимался Игорь Осинькин, который воспитал много талантливых футболистов. Но и Галактионов знает, что делать с молодежью.

Да и доверием подход Михаила пользуется, раз в первую очередь Нагорных обратился к выпускникам «Чертаново». Концепции тренера трансферная политика отвечает, но есть другая проблема.

Команде из зоны стыков нужен опыт

Большинству игроков из заявки «железнодорожников» нет и 25 лет. Как с таким составом решать задачу по возвращению хотя бы в середину турнирной таблицы? Тот же Педриньо расклеился уже после покера в кубковом матче с «Химками» — посчитал, что разорвет РПЛ , столкнулся с ротацией и не выдержал давления.

Изидор после удачного предыдущего сезона имеет в активе 2 гола и ассист за 13 матчей в Премьер-Лиге.

У столичного клуба есть добротные игроки обороны. Дмитрий Баринов уже считается лидером раздевалки, на него можно положиться. Его примером вдохновляются Станислав Магкеев и Артем Карпукас – и с ними тоже никаких проблем. Атаку старается оживить оправившийся от травмы Антон Миранчук, а зимой к нему присоединится Рифат Жемалетдинов. Но этого мало для того, чтобы команда была ментально сильной.

Часть проблем клуба возникает как раз из-за незрелости – и нужны в такой ситуации матерые наставники, имеющие опыт выхода из положения, в которое загнал себя «Локомотив».

Дополнительное напряжение накладывает опыт Галактионова – он не сталкивался с задачей сохранения места в РПЛ под давлением топ-статуса. «Локо» находиться должен явно выше, поэтому и спокойно работать в команде не получится – будут постоянные вопросы от руководства и СМИ .

Очередная перестройка

Трудно быть в топе, когда каждое трансферное окно происходят значительные изменения в составе. О каких командных взаимодействиях может идти речь? Взаимопонимание внутри коллектива приходится выстраивать каждые сборы. То, что происходит сейчас – по сути, то же самое, что было ранее. Снова вкладываются большие средства в усиление. Только уже не в легионеров, а в российских игроков. И снова не в опытных, а талантливых и перспективных.

И другая проблема – финансовая составляющая. В и без того кризисных условиях «Локомотив» по итогам предыдущего сезона – на втором месте по трансферным тратам (42,68 миллиона евро) и на первом – по итогам межсезонья (13,2 миллиона). Вместе с тем – огромные убытки в размере 2,6 миллиарда рублей. Сумма краткосрочных кредитов, судя по финансовому отчету, выросла с 1,8 миллиарда в 2020 году до 3,6 по итогам 2021-го.

И вместо решения вопроса – трансфер Глушенкова и Пиняева общей стоимостью более чем в 10 миллионов евро. Интереснее всего то, что этими подписаниями трансферы вряд ли закончатся – надо еще стабилизировать состав. И лишь вопрос времени – когда этот пузырь лопнет.