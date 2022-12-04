«Севастополь» может пройти лицензирование в феврале 2023 года

Генеральный директор «Севастополя» рассказал, что клуб планирует пройти лицензирование в феврале 2023 года.

Только закончили выступление в нашем чемпионате. Закончили внутренние дела. Стали чемпионами за три тура до финиша. Одержали 13 побед в 14 матчах. Один раз сыграли вничью. Просто вынесли все команды в этом сезоне. Мы последовательно решаем свои задачи и вопросы. Чтобы выступать в Кубке России, надо зайти в профессиональную лигу. Это сейчас и решается.

В феврале мы ждем комиссию, которая проведет лицензирование нашего клуба. Я изучил все пункты и могу сказать, что мы готовы.