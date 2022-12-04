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«Севастополь» может пройти лицензирование в феврале 2023 года

сегодня, 17:55

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что клуб планирует пройти лицензирование в феврале 2023 года.

Только закончили выступление в нашем чемпионате. Закончили внутренние дела. Стали чемпионами за три тура до финиша. Одержали 13 побед в 14 матчах. Один раз сыграли вничью. Просто вынесли все команды в этом сезоне. Мы последовательно решаем свои задачи и вопросы. Чтобы выступать в Кубке России, надо зайти в профессиональную лигу. Это сейчас и решается.

В феврале мы ждем комиссию, которая проведет лицензирование нашего клуба. Я изучил все пункты и могу сказать, что мы готовы.

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Все комментарии
Ветер23
Ветер23
сегодня в 18:56
Давно пора
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:48
Сейчас уже бояться нечего, клубы Крыма можно включать в чемпионат России. Наказывать то теперь нечем.
Гость
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