Главный тренер «Милана» Пиоли стал обладателем джентльменской премии

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вчера, 11:58

Главный тренер «Милана» получил награду тренера Gentleman Fair Play 2021/2022, которая вручается за представление ценностей фэйр-плей и позитивных ценностей футбола в Италии. Премия названа в честь Джиджи Симони, экс-главного тренера «Интера», «Наполи» и «Торино», который скончался в мае 2020 года.

Сам Пиоли сказал:

Завоевание скудетто принесло мне и нам много похвалы. Для меня большая честь получить эту награду, потому что Джиджи Симони всегда была точкой отсчета, и мне остается только радоваться тому, что кто-то думает, что я могу иметь эти ценности, пусть даже в минимальной степени.

Таким образом, тренер «россонери» стал вторым обладателем данной премии, в сезоне 2020/21 её получил .