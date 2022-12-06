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Главный тренер «Милана» Пиоли стал обладателем джентльменской премии

вчера, 11:58

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получил награду тренера Gentleman Fair Play 2021/2022, которая вручается за представление ценностей фэйр-плей и позитивных ценностей футбола в Италии. Премия названа в честь Джиджи Симони, экс-главного тренера «Интера», «Наполи» и «Торино», который скончался в мае 2020 года.

Сам Пиоли сказал:

Завоевание скудетто принесло мне и нам много похвалы. Для меня большая честь получить эту награду, потому что Джиджи Симони всегда была точкой отсчета, и мне остается только радоваться тому, что кто-то думает, что я могу иметь эти ценности, пусть даже в минимальной степени.

Таким образом, тренер «россонери» стал вторым обладателем данной премии, в сезоне 2020/21 её получил Клаудио Раньери.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
вчера в 13:20
Неожиданно, но приятно
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
Премия это хорошо, а премиальные ещё лучше 🤗
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