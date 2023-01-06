Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухи

Бывший игрок «Арсенала» в 29 лет переходит в свой 13-й клуб в карьере

вчера, 10:31

Экс-игрок «Арсенала» Беник Афобе ушел из «Миллуолла» в клуб «Хатта» из ОАЭ. Эта команда станет 13-й в карьере 29-летнего футболиста.

Прошлым летом Афобе в третий раз в своей карьере присоединился к «Миллуоллу», тогда сорвался его переход в «Брюгге». Однако травмы помешали футболисту в должной мере проявить себя в Чемпионшипе: он принял участие лишь в 8 матчах. На поле он выходил в последний раз более 3 месяцев назад. Афобе прекратил действие соглашения с лондонским клубом, чтобы присоединиться к коллективу из ОАЭ.

В прошлом сезоне Афобе стал лучшим бомбардиром клуба, забив 13 голов. Что любопытно, за период карьеры игрока 11 раз отправляли в аренду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава «Коринтианса»: «„Аль-Наср“ предложил Роналду в 20 раз больше, чем мы»
Вчера, 22:56
Слухи«Аль-Наср» хочет подписать Азара
Вчера, 22:11
СлухиШомуродов близок к переходу в «Торино», за который выступает Миранчук
Вчера, 19:52
«Бавария» подтвердила интерес к Зоммеру
Вчера, 19:23
Слухи«Реал» готов купить Гвардиола за 120 млн евро
Вчера, 18:39
Слухи«Челси» в январе хочет подписать Тюрама
Вчера, 17:42
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:49
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 17:17
Посмотрел на его трансферы - его 3 вполне приличных английских клуба покупало дороже, чем за 10 млн. Наверное неплохой игрок и человек, просто образ жизни такой, да и заработать столько, приехав из Конго - мечта
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:44
Негр в Европу на заработки приехал. Щас в эмиратах поработает ещё пару лет и на пенсию можно в Африку
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:40
Это какой то летун,бегает из команды ,в команду.
artr-90
artr-90
вчера в 13:21
Спортивный туризм. А профессия ногомячиста - просто прибыльное прикрытие.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:09
Зато теперь может на матчи легенд тринадцати, а то и более клубов.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 12:52
Беник ищет, где накормят самыми вкусными варениками.
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
Может у него характер не сахар, если нигде ужиться не может.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:25
Охр@неть,так скакать,почти по клубу на сезон?!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:22
Какой футболист, такая и карьера
Союзник противников
Союзник противников ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 12:16
Владелец-амер,а БЛМ-это знамя СШВПЧ.Вот поэтому и негр.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:13
Дзюба-слабак,у него всего лишь штук шесть,есть куды-ть стремиться.
drug01
drug01
вчера в 11:58
Если интерес у новых команд есть значит будут новые клубы
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:19
Меняет клубы, как перчатки.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:09
Негры они такие ....
А при чем здесь Арсенал ?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:09
Какие разные бывают складываются у игроков карьеры. Некоторые всю свою карьеру верны одному клубу, под закат могут поменять. А тут игроку 29 лет и уже 13 раз менял прописку, ето конечно рекорд на века. И 11 с них по орендам. Буш надеяться что он найдет под конец карьеры свой клуб, и главное своего тренера который будет давать ему проявлять себя и верить в него. Многое зависит от действий тренера в сторону того или иного игрока!
shlomo
shlomo
вчера в 10:54
В трудовой книжке уже негде печатей ставить...:)))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 