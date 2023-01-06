Бывший игрок «Арсенала» в 29 лет переходит в свой 13-й клуб в карьере

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вчера, 10:31

Экс-игрок «Арсенала» ушел из «Миллуолла» в клуб «Хатта» из ОАЭ . Эта команда станет 13-й в карьере 29-летнего футболиста.

Прошлым летом Афобе в третий раз в своей карьере присоединился к «Миллуоллу», тогда сорвался его переход в «Брюгге». Однако травмы помешали футболисту в должной мере проявить себя в Чемпионшипе: он принял участие лишь в 8 матчах. На поле он выходил в последний раз более 3 месяцев назад. Афобе прекратил действие соглашения с лондонским клубом, чтобы присоединиться к коллективу из ОАЭ .

В прошлом сезоне Афобе стал лучшим бомбардиром клуба, забив 13 голов. Что любопытно, за период карьеры игрока 11 раз отправляли в аренду.