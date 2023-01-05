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Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал ещё одного экс-игрока «Реала»

вчера, 19:08

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен попросить руководство саудовского клуба осуществить трансфер защитника Пепе из «Порту».

Сообщается, что КриРо хочет, чтобы вместе с ним в «Аль-Насре» играли некоторые из его старых товарищей. И Пепе является одним из тех, кого Криштиану хотел бы видеть рядом с собой в первую очередь.

Пепе и Роналду играли за сборную Португалии, также они выступали в «Реале».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:11
Всех туда, всех!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:30
Самому Пепе это надо?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:50
Ну вот, начал уже права качать.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 21:27
Пусть уже и Пэпа приглашает... Для любимой коллекции..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:57
Денег там хватит на целый Реал, интересно на сколько у шейхов терпения хватит
Boricku
Boricku
вчера в 20:53
Дзюбиньоса берите , забивака !
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49
Один трансфер, а сколько разных слухов вокруг да около....сыграет не сыграет, хочет того, другово....вернется в Европу или нет....и т.д и тп
Ну давайте теперь припишем всех бывших друзей Криша, и соберем мини Реал в Саудовской Аравии....в ворота поставил Кейлора Наваса, в обороне Рамос с Пепе, левый фланг закроет Марсело, в атаке поможет Хамес, а тренером сделаем Зидана, тем более есть повод уволить Руди Гарсию, т.к он подшутил над Роналду....
vjue9e5ewh3y
vjue9e5ewh3y
вчера в 20:44
Значит боится что один не потянет!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:14
Без году неделя в клубе уже хочет).
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 19:54
Кумовство оставь да рон
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Пепе стоит 22 млн?? Это на 2 млн больше Роналду
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:40
Интересно, у Пепе цена с какого года застыла на трансфермаркете?)
Это крутейший защитник. Но 22 ляма в 39 лет)
Рамос и тот стоит около 5 нынче.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:37
Рон побеспокоился о друге и партнёру по сборной.
pomor45
pomor45
вчера в 19:17
Расписался в несостоятельности.
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