Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал ещё одного экс-игрока «Реала»

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен попросить руководство саудовского клуба осуществить трансфер защитника Пепе из «Порту».
Сообщается, что КриРо хочет, чтобы вместе с ним в «Аль-Насре» играли некоторые из его старых товарищей. И Пепе является одним из тех, кого Криштиану хотел бы видеть рядом с собой в первую очередь.
Пепе и Роналду играли за сборную Португалии, также они выступали в «Реале».
Ну давайте теперь припишем всех бывших друзей Криша, и соберем мини Реал в Саудовской Аравии....в ворота поставил Кейлора Наваса, в обороне Рамос с Пепе, левый фланг закроет Марсело, в атаке поможет Хамес, а тренером сделаем Зидана, тем более есть повод уволить Руди Гарсию, т.к он подшутил над Роналду....
Ну давайте теперь припишем всех бывших друзей Криша, и соберем мини Реал в Саудовской Аравии....в ворота поставил Кейлора Наваса, в обороне Рамос с Пепе, левый фланг закроет Марсело, в атаке поможет Хамес, а тренером сделаем Зидана, тем более есть повод уволить Руди Гарсию, т.к он подшутил над Роналду....