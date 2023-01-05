Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал ещё одного экс-игрока «Реала»

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вчера, 19:08

Новичок «Аль-Насра» намерен попросить руководство саудовского клуба осуществить трансфер защитника из «Порту».

Сообщается, что КриРо хочет, чтобы вместе с ним в «Аль-Насре» играли некоторые из его старых товарищей. И Пепе является одним из тех, кого Криштиану хотел бы видеть рядом с собой в первую очередь.

Пепе и Роналду играли за сборную Португалии, также они выступали в «Реале».