«Челси» и «Арсенал» подрались из-за техничного игрока. Предлагают безумные деньги

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вчера, 14:47

Трансфер за 80 млн евро опасен для футболиста и англичан.

Дарио Срну заждались в Лондоне

«Шахтер» умеет продавать игроков. Гвардиола надеялся, что Чигринский заиграет в «Барселоне». Данные у защитника были, но моральной готовности, чтобы напоминать Пуйоля не только длиной волос, не хватило. С Ракицким, чей пас левой ногой Хосеп отмечал, тренер уже не связывался, помня приключения Дмитрия и зная о поведении Ярослава за полем. С другой стороны, в «Уфе» испанец нашел Зинченко, хотя над этим трансфером многие смеялись.

Сначала Александр ездил в аренду, затем пробился в основу «Манчестер Сити», выиграв парочку раз АПЛ , а теперь его диспетчерские таланты – смещается в центр для розыгрышей, помогают «Арсеналу» работать в стиле фаворита. Характер в успехе тоже важен, Зинченко настоящий боец. И Фред – тоже. У бразильца был жесткий дебют в МЮ , но до сих пор в команде, пускай и не подходит тен Хагу так, как Эриксен и Каземиро – мегазвезды.

На данный момент продажа контракта бразильца в МЮ является рекордной для «Шахтера» — 59 млн евро. А рядом многие заметные сделки. Например, по Тейшейре (отдали в Китай за 50 млн евро), Фернандиньо – будущий капитан «Манчестер Сити» ушел за 40 млн евро, Виллиану в «Анжи», или Дугласу Косте в «Баварию» (снова работал с Гвардиолой). Немало отдали за Мхитаряна, который тоже побил старый рекорд Чигринского.

Но этой зимой на первое место может выйти Мудрик – Михаил заинтересовал Артету, и с этого начались серьезные торги. Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна отправляется в Лондон, где проведет прямые переговоры с руководством «Челси», ведь Боэли вмешался в сделку «канониров» и «горняков». Продавец специально устроил аукцион, выиграет в любом случае.

Мудрик хорош, но не настолько

Двадцатиоднолетний уроженец харьковской области может стать самым дорогим украинским футболистом в истории. А Боэли вряд ли знает историю «Челси» эры Абрамовича. Роман Аркадьевич, хотя его точно отговаривали, позвал в команду сначала Андрея Шевченко, а потом Юрия Жиркова. Хотя у игроков разный мировой статус – обладатель «Золотого мяча» против победителя Кубка УЕФА , опыт и класс им не помогли.

В «Челси» не каждый заиграет. Вернер, Лукаку, Салах, Де Брюйне и многие другие подтвердят. Конечно, Шевченко попал в «Челси» с хроническими проблемами со спиной и к тренеру, который не просил его подписывать – Моуриньо, это повлияло на успешность. Но и Поттер вряд ли считает, что в команде, где есть Маунт, Хаверц, Стерлинг, Пулишич и Галлахер (и будет Нкунку), нужен именно Мудрик, который не так давно играл в аренде в «Днепре».

Теперь ему пророчат «Золотой мяч», а боссы «Челси» не хотят отдавать перспективного футболиста «Арсеналу», готовы переплатить, перебив и без того безумную ставку в 70 млн евро. Мудрик пока не играет на такие деньги, но с легкостью побьет рекорд Шевченко – 44 млн евро при переходе в «Челси». Причем если сделку «Шахтера» с командой Артеты еще можно было объяснить футбольными причинами, то выбор их соседей кажется безумно опасным для игрока.

Ахметов расстается с футболистами лучше, чем братья Суркисы – киевское «Динамо» грусть и печаль, ведь не отпускали вовремя талантливых игроков. Но в этом случае желание получить максимальную сумму может оказаться вредным для самого игрока. Общительный Срна легко убедит Боэли, что «Челси» нужен Мудрик, раз Пулишич планирует уйти туда, где у него будет игровая практика, но сомнения и опасений слишком много.

«Челси» нуждается в новых героях

Полгода назад Захарян мог стать футболистом лондонского клуба. Наверное, и хорошо, что не получилось. Смена тренера могла закинуть его в глубокий запас середняка АПЛ . Но Мудрик старше, и ему проще благодаря четкому амплуа. Михаил – взрывной вингер. Обходит соперников, как Родриго из «Реала». Украинец ставит на технику, стартовую скорость. По диапазону выше Коноплянки, но важно понять, сможет ли лучше адаптироваться?

Мудрик – набожный человек, комната заставлена иконами. Такие парни бывают простыми в работе, ведь дисциплинированные и без плохих привычек. А бывают не очень, ведь в тихом омуте черти водятся. В «Арсенале» за успех Мудрика говорило сразу несколько факторов. Стиль «канониров», где есть место игрокам, способным завести на фланге, как Сака и Мартинелли. Наличие Зинченко в команде для простой адаптации.

Даже прошлое клуба и восточных европейцев. Чемпионство Лужного, игра Глеба, Росицки и Аршавина. Мартинелли может выходить на острие, пока Жезус в лазарете, трансфер Мудрика в «Арсенал» логичнее перехода в «Челси». Вот только хайп, который вокруг Михаила создали благодаря манере игры, взвинтил цену. Легко набрать финты и проходы, забывая, как Мудрик работает без мяча, смотрится в сложных матчах «Шахтера» и сборной.

Переплата выгодная для «горняков», на 80 млн евро можно воспитать много своих талантов. Но сделка с «Челси» опасна для молодого парня. Нуньес, оцененный в те же 80 млн евро, уже страдает в «Ливерпуле». Мудрику будет не легче. Причем если переход в «Арсенал» — шанс сразу заскочить в поезд лидера, то десятый в таблице «Челси» в любой момент может выгнать Поттера. Третий тренер за сезон укажет на манеру управления.