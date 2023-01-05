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Главный тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважительном отношении

вчера, 19:15

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт недоволен тем, как «Челси» ведет себя в переговорах по трансферу хавбека Энцо Фернандеса.

Я не хочу отпускать этого игрока. Есть один клуб, который заинтересован в нем, он соблазняет нашего футболиста, но они знают, что единственный способ купить Энцо — заплатить за него 120 млн евро.

«Челси» относится неуважительно ко всем нам, я не могу смириться с тем, что они делают.

По слухам, «Челси» готов отдать за аргентинца только 80 млн евро. При этом лондонцы давят на игрока, чтобы тот сам инициировал свой трансфер.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:00
Да особо и не нужен
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:08
Добрый вечер.
Бояться не нужно, всякое случается.
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Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:00
80 не 120,но его цена в половину,40,максимум 50 миллионов,не хотят продавать,как небудь переживём.
протон
протон
вчера в 19:50, ред.
Добрый вечер, Администрация! Получил желтую карточку. Возможно, бот выдал, на сколько она была правильная, ибо стараюсь не нарушать Пс. Я уже реально боюсь задавать вопросы админам. так прижимать тоже нельзя
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:42
Предложили 80 (и то считаю много), не нравится, так оставляйте его себе не приняв предложение, 120 млн это бред, не стоит он этого, да и сомнительно, что кто-то предложит столько.
Цуцык
Цуцык
вчера в 19:33
Продайте в атлетико. 7 лямов только накиньте. Не будьте эгоистами.
Гость
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