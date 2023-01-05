Главный тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважительном отношении

Главный тренер «Бенфики» недоволен тем, как «Челси» ведет себя в переговорах по трансферу хавбека .

Я не хочу отпускать этого игрока. Есть один клуб, который заинтересован в нем, он соблазняет нашего футболиста, но они знают, что единственный способ купить Энцо — заплатить за него 120 млн евро.

«Челси» относится неуважительно ко всем нам, я не могу смириться с тем, что они делают.