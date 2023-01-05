Главный тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважительном отношении

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт недоволен тем, как «Челси» ведет себя в переговорах по трансферу хавбека Энцо Фернандеса.
Я не хочу отпускать этого игрока. Есть один клуб, который заинтересован в нем, он соблазняет нашего футболиста, но они знают, что единственный способ купить Энцо — заплатить за него 120 млн евро.
«Челси» относится неуважительно ко всем нам, я не могу смириться с тем, что они делают.
По слухам, «Челси» готов отдать за аргентинца только 80 млн евро. При этом лондонцы давят на игрока, чтобы тот сам инициировал свой трансфер.
Бояться не нужно, всякое случается.
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Бояться не нужно, всякое случается.
Жёлтая карточка выдана на основании правил:
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.2 / б
"б) Сообщение должно содержать только вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено; в) Причина вашего бана всегда указывается под любым материалом; г) Не более двух сообщений по одной теме;"