«Вильярреал» одолел «Реал» в матче Ла Лиги

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вчера, 20:11

«Вильярреал» одержал победу над «Реалом» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:1).

Счёт на 47-й минуте открыл Йереми Пино. Гости отыгрались на 60-й — с пенальти отличился Карим Бензема. Победный мяч также с одиннадцатиметровой отметки забил Жерар Морено.

«Вильярреал» поднялся на 5-е место, набрав 27 очков. «Реал» идёт на 2-м месте с 38 баллами.