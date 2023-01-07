«Вильярреал» одолел «Реал» в матче Ла Лиги

«Вильярреал» одержал победу над «Реалом» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:1).
Счёт на 47-й минуте открыл Йереми Пино. Гости отыгрались на 60-й — с пенальти отличился Карим Бензема. Победный мяч также с одиннадцатиметровой отметки забил Жерар Морено.
«Вильярреал» поднялся на 5-е место, набрав 27 очков. «Реал» идёт на 2-м месте с 38 баллами.
Отвратительная игра Реала, чего и следовало ожидать «благодаря» ЧМ.
Даже выделить толком некого, разве что Куртуа и Вальверде.
Винисиус сам не свой, испарились все проходы, пасы, реализация. Остаётся только ходить и скандалить, чем он и занимается который матч.
Бензема вернулся будто год в 2015 - все удары мимо, еще и в ногах путается.
Ну и пора уже покупать нормального правого латераля. Карвахаль часто травмирован, Васкес трудяга, но не стабилен, да и возраст подходит, а Милитао сегодня показал, что не его это позиция. Эх, где там Хакими…
Отвратительная игра Реала, чего и следовало ожидать «благодаря» ЧМ.
Даже выделить толком некого, разве что Куртуа и Вальверде.
Винисиус сам не свой, испарились все проходы, пасы, реализация. Остаётся только ходить и скандалить, чем он и занимается который матч.
Бензема вернулся будто год в 2015 - все удары мимо, еще и в ногах путается.
Ну и пора уже покупать нормального правого латераля. Карвахаль часто травмирован, Васкес трудяга, но не стабилен, да и возраст подходит, а Милитао сегодня показал, что не его это позиция. Эх, где там Хакими…