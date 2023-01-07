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«Вильярреал» одолел «Реал» в матче Ла Лиги

вчера, 20:11
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вильярреал» одержал победу над «Реалом» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:1).

Счёт на 47-й минуте открыл Йереми Пино. Гости отыгрались на 60-й — с пенальти отличился Карим Бензема. Победный мяч также с одиннадцатиметровой отметки забил Жерар Морено.

«Вильярреал» поднялся на 5-е место, набрав 27 очков. «Реал» идёт на 2-м месте с 38 баллами.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:20
Браво Вильярреал!
амурец
амурец
сегодня в 00:26
Да уж
KTSn
KTSn ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 23:15
Главнее что гей выпер узбека
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:53
Вильярреал с победой!
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:53
Ну все , Реал как и Барса поплыли !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:47
Реал не справился с Вильярреал.
Брулин
Брулин
вчера в 21:29
Реал проиграл, потому что испанцев не было в составе.
Срочно ввести лимит на легионеров
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:26
Зато как гномик вытер жопку будет висеть как главная сенсация в мире
))
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:24
Вот не одолел, а выиграл. Вам заголовки gpt делает.?) Ну не может живой человек столько бреда бесплатно выдавать, причем детскими ошибками
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:22
Я знал, что Мадрид проиграет именно с таким счётом 👍
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:13
Вот это сенсация! Вильярреал с победой!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:58
Вот, что значит не одного Испанца в составе...
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 20:48
Говорят Реал не настоящий...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:31
Хороший результат для Барсы. Теперь главное матрасникам не проиграть и выйти в лидеры.
yqv6wsw9hvv3
yqv6wsw9hvv3
вчера в 20:31
Такой итог не ожидал!!!!
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов
вчера в 20:17
а я хотел танцы вини посмотреть .вильярреал не дал.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 20:17
Вильярреал с победой. Счет не должен вводить в заблуждение. По игре 3:0, или даже 4:0. Повезло со случайным пенальти - все достижения Реала.
Отвратительная игра Реала, чего и следовало ожидать «благодаря» ЧМ.

Даже выделить толком некого, разве что Куртуа и Вальверде.

Винисиус сам не свой, испарились все проходы, пасы, реализация. Остаётся только ходить и скандалить, чем он и занимается который матч.

Бензема вернулся будто год в 2015 - все удары мимо, еще и в ногах путается.

Ну и пора уже покупать нормального правого латераля. Карвахаль часто травмирован, Васкес трудяга, но не стабилен, да и возраст подходит, а Милитао сегодня показал, что не его это позиция. Эх, где там Хакими…
Amiralla
Amiralla
вчера в 20:17
Барса вперед! Спасибо Реалу.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:16
в каждом матче теперь будут давать такие пенки?? прошлый тур добили Вилляреал со спорным пенальти + кк.
3ton
3ton
вчера в 20:14
Ну и нормально
Loko57
Loko57
вчера в 20:14
Просто ОТЛИЧНО!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:13
Ну вот и началось, падение Анчелотти.
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