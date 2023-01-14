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«В общем, „Сити“ подождёт». Эвра в шутку перепел хит группы Oasis

вчера, 23:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра после победы «дьяволов» над «Манчестер Сити» в АПЛ (2:1) подшутил над создателями группы Oasis братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами, перепев их хит «Don’t Look Back In Anger» на новый лад, надев парик. Музыканты являются болельщиками «горожан». Футболист и артисты периодически друг над другом шутят.

Нет, ты не закроешь мне рот.

В общем, «Сити» подождёт.

Они знают, что уже слишком поздно, мы вошли во вкус.

Их души уносятся прочь,

«Но не смотри в прошлое хмуро»,

Говорила ты.

«В общем, „Сити“ подождёт». Эвра в шутку перепел хит группы Oasis

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Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Красавчик, самое главное что по доброму !)
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