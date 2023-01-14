«В общем, „Сити“ подождёт». Эвра в шутку перепел хит группы Oasis

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра после победы «дьяволов» над «Манчестер Сити» в АПЛ (2:1) подшутил над создателями группы Oasis братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами, перепев их хит «Don’t Look Back In Anger» на новый лад, надев парик. Музыканты являются болельщиками «горожан». Футболист и артисты периодически друг над другом шутят.
Нет, ты не закроешь мне рот.
В общем, «Сити» подождёт.
Они знают, что уже слишком поздно, мы вошли во вкус.
Их души уносятся прочь,
«Но не смотри в прошлое хмуро»,
Говорила ты.