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Пике потроллил Шакиру в ответ на её новую песню

сегодня, 11:08

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике оригинально ответил на песню своей бывшей жены Шакиры, в которой она делала нелицеприятные отсылки в адрес самого Пике и его нынешней спутницы.

В частности, в одной из строчек песни, которая уже набрала на Youtube 90 млн просмотров и более 6 млн лайков, говорится, что «ты променял Rolex на Casio» (марка часов — прим.).

В ответ на этот выпад Пике во время стрима, посвященного организованной им медиалиге Kings League, подарил всем присутствующим в студии часы марки Casio. Кроме того, экс-футболист заявил, что это «часы, которые будут вам служить всю жизнь».

Также Пике сообщил, что его Kings League и фирма Casio заключили соглашение о сотрудничестве.

Пике потроллил Шакиру в ответ на её новую песню

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Futurista
Futurista ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 13:19
Потом молодуха обвинит Пикешу в каком нибудь домашнем насилии и с адвокатами "разденет" его под ноль)...
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 12:57
Он сейчас найдёт себе молодуху, ох как бомбанет у 45-летней ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:36
Пике всю жизнь будет с деньгами и новыми девушками....
У певиц песен не хватит его троллить...

На его месте самое лучшее - просто не отвечать...на выпады в свой адрес...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:19
Расстались, ну с кем не бывает. Только зачем все это на мир выносить.
Doping87
Doping87
сегодня в 12:03
Старушка пытается укусить Пике.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:39
Чем бы дитяти не тешились, лишь бы попиариться и заработать на этом
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:30, ред.
Люди просто деньги зарабатывают...и немаленькие)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
Вот им нечем заняться-то...
Гость
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