Пике потроллил Шакиру в ответ на её новую песню

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сегодня, 11:08

Экс-защитник «Барселоны» оригинально ответил на песню своей бывшей жены Шакиры, в которой она делала нелицеприятные отсылки в адрес самого Пике и его нынешней спутницы.

В частности, в одной из строчек песни, которая уже набрала на Youtube 90 млн просмотров и более 6 млн лайков, говорится, что «ты променял Rolex на Casio» (марка часов — прим.).

В ответ на этот выпад Пике во время стрима, посвященного организованной им медиалиге Kings League, подарил всем присутствующим в студии часы марки Casio. Кроме того, экс-футболист заявил, что это «часы, которые будут вам служить всю жизнь».

Также Пике сообщил, что его Kings League и фирма Casio заключили соглашение о сотрудничестве.