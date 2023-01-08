Фанаты обвинили турецкого повара в «краже» Кубка мира

1673190407

вчера, 18:06

Болельщики в шутку обвиняют повара Нусрета Гекче (известен как Salt Bae) в краже Кубка мира после того, как выяснилось, что аргентинский форвард команды-победителя мундиаля праздновал триумф с копией награды в руках. Напомним, Гекче оказался на поле вместе с футболистами, когда им вручили награду.

На самом деле аргентинцы изначально праздновали победу с оригинальным трофеем, но через какое-то время официальные лица ФИФА забрали Кубок прямо на стадионе — таковы правила организации. Два болельщика, сделавших копию награды, отдали ее команде в надежде получить автографы. В итоге возникла путаница, некоторые из игроков даже не заметили подмены. Часть поклонников футбола в шутку посчитала, что именно Salt Bae взял оригинальный Кубок мира: