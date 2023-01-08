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Фанаты обвинили турецкого повара в «краже» Кубка мира

вчера, 18:06

Болельщики в шутку обвиняют повара Нусрета Гекче (известен как Salt Bae) в краже Кубка мира после того, как выяснилось, что аргентинский форвард команды-победителя мундиаля Лионель Месси праздновал триумф с копией награды в руках. Напомним, Гекче оказался на поле вместе с футболистами, когда им вручили награду.

На самом деле аргентинцы изначально праздновали победу с оригинальным трофеем, но через какое-то время официальные лица ФИФА забрали Кубок прямо на стадионе — таковы правила организации. Два болельщика, сделавших копию награды, отдали ее команде в надежде получить автографы. В итоге возникла путаница, некоторые из игроков даже не заметили подмены. Часть поклонников футбола в шутку посчитала, что именно Salt Bae взял оригинальный Кубок мира:

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:05
Кубок был дублёр, на случай кражи..
112910415
112910415
вчера в 20:25
все веселятся, как могут
Gahi
Gahi
вчера в 19:59
Такое событие бывает наверное раз в жизни чтобы знаменитый повар Salt Bae оказался на поле вместе с победителями чемпионата мира, куда доступ ограничен по правилам ФИФА? Но как говорится в таких случаях для повара - "Сам кашу заварил, сам её и расхлёбывай".
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 19:55
Что-то много поваров развелось в последнее время..
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:54
И не будет..
dok66
dok66
вчера в 19:37
Так известно , кто подменил Кубок . А повар тут при чем ?
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:35
Повар там же, где и Кубок. Он из него упивается.
Elliada
Elliada
вчера в 19:01
Я точно знаю, у кого Кубка Мира нет. Угадайте, о ком я говорю
lotsman
lotsman
вчера в 18:58
Повар сварил в нём плов, на всю команду.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:53
Главное посолить с локтя _)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:36
Ну фанаты всегда всё лучше знают !
Настоящие сыщики .)
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 18:26, ред.
Сварит суп...или переплавит как лом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:24
Где повар, а где кубок?😊
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