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«Где Старридж, а?» Испанский клуб принял участие в популярном флешмобе

вчера, 22:42

«Леганес» из Сегунды принял участие в набирающем популярность в социальных сетях флешмобе «Где Старридж, а?»

Клуб опубликовал на своей официальной странице фотографию клубной футболки с фамилией экс-игрока «Челси» и «Ливерпуля» Дэниела Старриджа. Данный мем уходит корнями в одну из строчек в новой песне испанского рэпера Мидаса Алонсо. В треке он делает ряд отсылок на спорт, в тексте, например, есть такие слова:

Нога Рэшфорда на «Стэмфорд Бридж». Где Старридж, а? (Где Старридж?) Где Старридж? (Скажи, где Старридж?)

33-летний Старридж в последний раз играл на профессиональном уровне в апреле 2022 года в составе австралийского клуба «Перт Глори».

«Где Старридж, а?» Испанский клуб принял участие в популярном флешмобе

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Леганес  Перт Глори  Старридж Дэниел
Перевод с talksport.com Фото: Твиттер «Леганеса»
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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04, ред.

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