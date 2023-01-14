«Где Старридж, а?» Испанский клуб принял участие в популярном флешмобе

«Леганес» из Сегунды принял участие в набирающем популярность в социальных сетях флешмобе «Где Старридж, а?»
Клуб опубликовал на своей официальной странице фотографию клубной футболки с фамилией экс-игрока «Челси» и «Ливерпуля» Дэниела Старриджа. Данный мем уходит корнями в одну из строчек в новой песне испанского рэпера Мидаса Алонсо. В треке он делает ряд отсылок на спорт, в тексте, например, есть такие слова:
Нога Рэшфорда на «Стэмфорд Бридж». Где Старридж, а? (Где Старридж?) Где Старридж? (Скажи, где Старридж?)
33-летний Старридж в последний раз играл на профессиональном уровне в апреле 2022 года в составе австралийского клуба «Перт Глори».
Наша версия...
Наша версия...