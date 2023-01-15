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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Испанский журналист заявил, что «Аль-Хиляль» не делал предложения Месси

сегодня, 08:18

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не рассматривал возможность переезда в Саудовскую Аравию. Футболисту не поступало предложений от «Аль-Хиляля». Об этом сообщил испанский журналист Гиллем Балаге.

По информации источника, аргентинец близок к продлению контракта с французским клубом. В ближайшие недели состоится встреча между форвардом и ПСЖ. Месси хочет остаться в Европе.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:53
Очередная утка пролетела.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:47
Саудиты врядли сделают предложение фальшивому игроку.
Roman73
Roman73
сегодня в 09:21
Аль - Халяль !
Аль - Наасри !!!
Рональду - зидессссь !
Аль даже Месси !!! может быть...
И вот эти три сосны долженствуют изобразить густой саксаульный лес аравийской пустыни на картинах "классиков"спортивной пропаганды , Если нет футбольной жизни - создать её иллюзию . Чтобы не больно было переходить из густонаселённой футбольной Европы в азиатскую футбольную пустыню .
Легко ! Легко создать иллюзию , что Джилли , Хаваль и Донгфенг лучше БМВ и Мерседеса , а Аль -Насри это почти Барселона !
Правильным путём идём , товарищи !
adekvat
adekvat
сегодня в 08:55
Про Кристинку месяц мусолили переходит не переходит, а результат на лицо. Бабло свое дело сделало.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:31
В Париже свой Аль-Хиляль-Х@яль,свои арабы ,с прессом денег,зачем ему эта пустыня,ни бухла,ни девок!!!! Ему и здесь хорошо заплатят!!!!
Гость
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