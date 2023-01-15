Испанский журналист заявил, что «Аль-Хиляль» не делал предложения Месси

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сегодня, 08:18

Нападающий «Пари Сен-Жермен» не рассматривал возможность переезда в Саудовскую Аравию. Футболисту не поступало предложений от «Аль-Хиляля». Об этом сообщил испанский журналист Гиллем Балаге.