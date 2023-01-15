Испанский журналист заявил, что «Аль-Хиляль» не делал предложения Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не рассматривал возможность переезда в Саудовскую Аравию. Футболисту не поступало предложений от «Аль-Хиляля». Об этом сообщил испанский журналист Гиллем Балаге.
По информации источника, аргентинец близок к продлению контракта с французским клубом. В ближайшие недели состоится встреча между форвардом и ПСЖ. Месси хочет остаться в Европе.
Аль - Наасри !!!
Рональду - зидессссь !
Аль даже Месси !!! может быть...
И вот эти три сосны долженствуют изобразить густой саксаульный лес аравийской пустыни на картинах "классиков"спортивной пропаганды , Если нет футбольной жизни - создать её иллюзию . Чтобы не больно было переходить из густонаселённой футбольной Европы в азиатскую футбольную пустыню .
Легко ! Легко создать иллюзию , что Джилли , Хаваль и Донгфенг лучше БМВ и Мерседеса , а Аль -Насри это почти Барселона !
Правильным путём идём , товарищи !
Аль - Наасри !!!
Рональду - зидессссь !
Аль даже Месси !!! может быть...
И вот эти три сосны долженствуют изобразить густой саксаульный лес аравийской пустыни на картинах "классиков"спортивной пропаганды , Если нет футбольной жизни - создать её иллюзию . Чтобы не больно было переходить из густонаселённой футбольной Европы в азиатскую футбольную пустыню .
Легко ! Легко создать иллюзию , что Джилли , Хаваль и Донгфенг лучше БМВ и Мерседеса , а Аль -Насри это почти Барселона !
Правильным путём идём , товарищи !