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«Челси» заплатит «Шахтёру» около 100 млн за Мудрика. Сегодня медосмотр

сегодня, 10:56

Сумма трансфера полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика составит около 100 млн евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Руководство лондонского клуба в данный момент находится в Польше для заключения сделки.

Сегодня футболист пройдёт медосмотр и посетит матч «синих» против «Кристал Пэлас» в АПЛ.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 14:22
У меня есть вресия,но это только версия-это не истина,что американцы купили клуб для отмывания денег.
Миша хороший игрок,может играть одинаково хорошо на разных позициях, но он не стоит 70 миллионов+бонусов на 40, 40-45 милионов+бонусов на 15-20 это в нынешних реалиях,его более менее,нормальная цена,а так очень дорого,очень.
g84hghxe2kdd
g84hghxe2kdd
сегодня в 13:13
Стоит 40, купили за 100. Ни разу не подозрительно.
dikalot
dikalot
сегодня в 12:34
Челси рискует, но что поделать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:53
Что то слишком завышенная сумма.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:49
Че за чел опять все ради украины для отмывки бабла
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:46
А как же Арсенал? Писали, что он даже против МЮ уже выйдет на поле
3ton
3ton
сегодня в 11:37
Отмывание и типичная показуха.
Не стоит он и половина этих денег
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:20
Многовато, хотя парень неплохой
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:07
Приличная сумма.
Может Мудрик и спасет тонущее Челси...)
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