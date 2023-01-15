«Челси» заплатит «Шахтёру» около 100 млн за Мудрика. Сегодня медосмотр

Сумма трансфера полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика составит около 100 млн евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Руководство лондонского клуба в данный момент находится в Польше для заключения сделки.
Сегодня футболист пройдёт медосмотр и посетит матч «синих» против «Кристал Пэлас» в АПЛ.
Миша хороший игрок,может играть одинаково хорошо на разных позициях, но он не стоит 70 миллионов+бонусов на 40, 40-45 милионов+бонусов на 15-20 это в нынешних реалиях,его более менее,нормальная цена,а так очень дорого,очень.
Миша хороший игрок,может играть одинаково хорошо на разных позициях, но он не стоит 70 миллионов+бонусов на 40, 40-45 милионов+бонусов на 15-20 это в нынешних реалиях,его более менее,нормальная цена,а так очень дорого,очень.