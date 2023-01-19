«Истанбул Башакшехир» хочет приобрести Смолова

Турецкий «Истанбул Башакшехир» предпринимает попытки приобрести нападающего московского «Динамо» . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что турецкий клуб предлагает россиянину контракт на 2,5 года.

Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, которая ведёт дела футболиста, прокомментировал эту информацию:

Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Фёдор игрок «Динамо». Но в футболе всё может измениться до конца трансферного окна.