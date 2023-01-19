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«Истанбул Башакшехир» хочет приобрести Смолова

вчера, 19:03

Турецкий «Истанбул Башакшехир» предпринимает попытки приобрести нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что турецкий клуб предлагает россиянину контракт на 2,5 года.

Герман Ткаченко, президент компании ProSports Management, которая ведёт дела футболиста, прокомментировал эту информацию:

Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Фёдор игрок «Динамо». Но в футболе всё может измениться до конца трансферного окна.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Надо ехать. Истанбул не последняя команда в Турции, будет шанс ещё поиграть в еврокубках. Плюс по деньгам думаю предложат нормально
А почему нет? Федя уже съездил в Испанию, «Реалу» и «Барселоне» забил! Кто из нынешнего поколения таким похвастаться может? Сейчас вот может в Турции попылит
Более того, начал раскрываться Гладышев, а вместо халявщика Нжи теперь есть качественный Нгамале. Сейчас Федю можно спокойно отпускать
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:25
Да пусть попробует свои силы в Европе товарищ Фёдор...
dok66
dok66
вчера в 19:57
Рано Федю продавать . Он еще даст шороху в этом сезоне . Да и для молодых игроков - хороший батька .
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:42
Надо сплавлять Смолова, если появится любая возможность. Его лучшие годы давно позади и с каждым матчем будет всё более понятнее, что Федя - это уже не №1 в атаке Динамо, а больше балласт. Тюкавин уже гораздо сильнее Смолова и непонятно почему Йоканович упрямо ставит в основе стареющего пешехода. В общем, если Смолов кого-то заинтересует, то надо его непременно отдавать, даже за малые деньги и это будет очень выгодная сделка для Динамо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:23
Турки накинулись на игроков РПЛ, как саранча на кукурузное поле.
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
Продавать Федю не думая даже...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
Уход Смолова может пошатнуть Динамо...
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