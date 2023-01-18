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«Бешикташ» собирается предложить «Локомотиву» 5 млн евро за Баринова

вчера, 17:33

По информации источника, «Бешикташ» намерен предложить московскому «Локомотиву» около 5 млн евро за трансфер полузащитника Дмитрия Баринова.

Турецкий клуб может прописать в контракте процент от дальнейшей продажи игрока, скоро предложение должно быть отправлено москвичам.

С самим футболистом идут переговоры о соглашении на три года с возможностью продления ещё на год. Зарплата Баринова может составить 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счёт дополнительных бонусов за успешные выступления. Такую же сумму хавбек получает в «Локо».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:00
Надо включить пункт с % от перепродажи и ещё чуток бонусами и отпускать. Вряд ли он будет стоить дороже в будущем, учитывая возраст, рваные кресты и 1,5 года до конца контракта
Сп62
Сп62
вчера в 21:55
Бешикташ постоянный участник ЕК, а Локомотив? Так что интерес у Дмитрия, наверняка, будет на стороне турков.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:22
Да хоть за три.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:46
Хитрые турки берут за копейки отличных игроков.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:16
Баринов слишком переоцененный игрок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07
По-моему реалии таковы ...что...
Локо отдаёт неплохого опорника...капитана...оценённого в 9 млн евро - за 5 млн евро...
Далее...ему на замену приобретает игрока в пределах этих 5-ти млн...но уровнем на 2-3 млн...ибо всегда.... покупаем мы с РПЛьной накруткой...а продаём с РПЛьной скидкой....

Ну и в чём смысл подобной сделки ???
Остаться без хорошего игрока...и всего лишь с половиной его стоимости...
Коврижки Бешикташа понятны....в чём привлекательность сделки для Локо ???
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Предлагали 1,5, в Локомотиве хотели 12.... До сделки далеко
drug01
drug01
вчера в 17:43
Надо добавить денег иначе не пойден
112910415
112910415
вчера в 17:43
заберут
скорее всего, заберут
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:43
Ну если Локо устраивает
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