«Бешикташ» собирается предложить «Локомотиву» 5 млн евро за Баринова

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вчера, 17:33

По информации источника, «Бешикташ» намерен предложить московскому «Локомотиву» около 5 млн евро за трансфер полузащитника .

Турецкий клуб может прописать в контракте процент от дальнейшей продажи игрока, скоро предложение должно быть отправлено москвичам.

С самим футболистом идут переговоры о соглашении на три года с возможностью продления ещё на год. Зарплата Баринова может составить 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счёт дополнительных бонусов за успешные выступления. Такую же сумму хавбек получает в «Локо».