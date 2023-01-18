«Бешикташ» собирается предложить «Локомотиву» 5 млн евро за Баринова

По информации источника, «Бешикташ» намерен предложить московскому «Локомотиву» около 5 млн евро за трансфер полузащитника Дмитрия Баринова.
Турецкий клуб может прописать в контракте процент от дальнейшей продажи игрока, скоро предложение должно быть отправлено москвичам.
С самим футболистом идут переговоры о соглашении на три года с возможностью продления ещё на год. Зарплата Баринова может составить 1,5 млн евро ежегодно с возможностью роста до 2 млн за счёт дополнительных бонусов за успешные выступления. Такую же сумму хавбек получает в «Локо».
Локо отдаёт неплохого опорника...капитана...оценённого в 9 млн евро - за 5 млн евро...
Далее...ему на замену приобретает игрока в пределах этих 5-ти млн...но уровнем на 2-3 млн...ибо всегда.... покупаем мы с РПЛьной накруткой...а продаём с РПЛьной скидкой....
Ну и в чём смысл подобной сделки ???
Остаться без хорошего игрока...и всего лишь с половиной его стоимости...
Коврижки Бешикташа понятны....в чём привлекательность сделки для Локо ???
Локо отдаёт неплохого опорника...капитана...оценённого в 9 млн евро - за 5 млн евро...
Далее...ему на замену приобретает игрока в пределах этих 5-ти млн...но уровнем на 2-3 млн...ибо всегда.... покупаем мы с РПЛьной накруткой...а продаём с РПЛьной скидкой....
Ну и в чём смысл подобной сделки ???
Остаться без хорошего игрока...и всего лишь с половиной его стоимости...
Коврижки Бешикташа понятны....в чём привлекательность сделки для Локо ???
скорее всего, заберут
скорее всего, заберут