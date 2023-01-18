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Дзюба, скорее всего, не перейдёт в «Торпедо»

вчера, 20:26

Совет директоров «Торпедо» не согласовывает сделку по подписанию контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

Вероятность трансфера игрока в московский клуб невелика, окончательное решение может быть принято до конца этой недели. Больше вариантов в РПЛ у Дзюбы нет — если «автозаводцы» примут окончательное отрицательное решение, футболист перейдёт в команду одной из арабских стран.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 00:39
Завязывать тому шнурки).
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:57
Зенит наверное был его последним пристанищем!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:46, ред.
Жаль, если не договорятся. Лично мне хотелось бы увидеть игру Артёма в РПЛ.
Naherger
Naherger
вчера в 23:45
Да не будет он в России играть. Он хочет или больших денег,или за топ играть. Денег ему больших никто не даст,а топам он 3 не сдался
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:27
Всё логично, Дзюба сейчас до уровня Торпедо не дотягивает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:40
Не возьмут, он же не Стрельцов.
ABir
ABir
вчера в 22:32
Даже Торпедо не берет
dok66
dok66
вчера в 22:19
Какая арабская страна ? ОАЭ что ли - на отдых .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:09
Дзюба никуда не перейдёт-
он теперь чумной ходок по бабам;
впрочем,если сильно повезёт,
станет в ОАЭ простым арабом.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:55
То Кокоша доставал, то за Дзубу принялись!. Больше вообще не о ком писать?!.
lotsman
lotsman
вчера в 21:35
Дзюба к Роналду поедет. Будут в одной команде.))
Futurista
Futurista
вчера в 21:10
112910415
112910415
вчера в 20:56
трудно было арабам без Дзюбы ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:47
Вот к чему приводит "рукоделие" без лицензии...)
shlomo
shlomo
вчера в 20:34
Да это понятно было с самого начала этой аферы...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:34
Дзюба похоже уже нигде не сыграет
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