Дзюба, скорее всего, не перейдёт в «Торпедо»

Совет директоров «Торпедо» не согласовывает сделку по подписанию контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.
Вероятность трансфера игрока в московский клуб невелика, окончательное решение может быть принято до конца этой недели. Больше вариантов в РПЛ у Дзюбы нет — если «автозаводцы» примут окончательное отрицательное решение, футболист перейдёт в команду одной из арабских стран.
он теперь чумной ходок по бабам;
впрочем,если сильно повезёт,
станет в ОАЭ простым арабом.
он теперь чумной ходок по бабам;
впрочем,если сильно повезёт,
станет в ОАЭ простым арабом.