«Спартак» на сборах сыграет с командой из Узбекистана

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сегодня, 20:24

«Спартак» 22 января сыграет контрольный матч против команды АГМК из Узбекистана. Ранее стало известно, что игра с «Левски» не состоится.

АГМК — команда из Алмалыка (Ташкентская область), основана в 2004 году. В 2018-м клуб брал Кубок страны. Название команды происходит от главного спонсора коллектива — местного горно-металлургического комбината.

Следующим соперником «красно-белых» станет болгарский «Ботев», матч должен состояться 27 января.