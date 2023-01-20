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«Спартак» на сборах сыграет с командой из Узбекистана

сегодня, 20:24

«Спартак» 22 января сыграет контрольный матч против команды АГМК из Узбекистана. Ранее стало известно, что игра с «Левски» не состоится.

АГМК — команда из Алмалыка (Ташкентская область), основана в 2004 году. В 2018-м клуб брал Кубок страны. Название команды происходит от главного спонсора коллектива — местного горно-металлургического комбината.

Следующим соперником «красно-белых» станет болгарский «Ботев», матч должен состояться 27 января.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:48
Братишки болгары опять Россию предали
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:46
На сборах пофиг с кем играть,разница между узбекскими и болгарскими никакая, просто надо избегать ближайшее время от таких товарников, чтоб не ставить себя в дурацкое положение
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:26, ред.
Смешные какие-"Левски" отказался,а "Ботев"-из другой страны???
Сп62
Сп62
сегодня в 22:22
Хотели в Азию? Будьте любезны.
makkie
makkie
сегодня в 21:39
Похоже, на сборах придётся перекраивать календарь по-полной программе.
Многие соперники откажутся играть с российскими клубами.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:01
С командой из Узбекистана Спартак точно сыграет , а вот на счет следующего соперника - болгар есть большие сомнения.
Гость
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