В «Левски» объяснили решение не играть с российскими клубами

Болгарский «Левски» объяснил решение отменить товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом».
В заявлении клуба сказано:
Руководство «ПФК Левски» приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со «Спартаком» (Москва) и «Уралом» не состоятся.
Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку главной команды.
Однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков.
«Левски» един!
Ранее сообщалось, что фанаты «Левски» выступили против игр с российскими клубами.