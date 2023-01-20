В «Левски» объяснили решение не играть с российскими клубами

Болгарский «Левски» объяснил решение отменить товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом».

В заявлении клуба сказано:

Руководство « ПФК Левски» приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со «Спартаком» (Москва) и «Уралом» не состоятся.

Решение по ним было принято с расчетом на максимально полную подготовку главной команды.

Однако самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков.

«Левски» един!