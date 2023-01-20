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С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за махинаций с финансами

вчера, 23:33

С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций клуба. Таково решение Федерального апелляционного суда Италии.

«Бьянконери» теперь идут на 11-м месте в таблице чемпионата Италии, до этого они были третьими. Прокурор просил снять с команды 9 баллов, но решение оказалось еще более строгим. Другие итальянские клубы тоже обвинили в финансовых нарушениях. Речь о «Дженоа», «Новаре», «Парме», «Пескаре», «Пизе», «Сампдории» и «Эмполи».

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил 24-месячный запрет на футбольную деятельность, бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи получил 30-месячную дисквалификацию, сейчас он работает в «Тоттенхэме».

Бывший генеральный директор «бьянконери» Маурицио Арривабене получил 24-месячное отстранение, бывший вице-президент Павел Недвед отстранен на 8 месяцев, а действующий спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Данный запрет распространяется на работу в итальянском футболе, однако суд запросил о распространении дисквалификации на соревнования под контролем УЕФА и ФИФА. В «Ювентусе» отрицают свою вину и утверждают, что бухгалтерский учет соответствовал отраслевым стандартам, у клуба есть право обжаловать решение.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:35
Вот это да! Из князи в грязи. Жестко.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 03:07
Ну теперь про лч можно забыть
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:16
Ладно, тут клуб пострадал, а когда такие деятели возглавляет государство, то кризис страны может растянуться на десятки лет.
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:01
Это только начало . Смотри , новый сезон Ювентус может и в Серии С начать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:36, ред.
Тут либо что то недоговаривают, либо этот процесс - чистой воды фикция.
В 2006-м были договорные матчи; с точки зрения спортивной составляющей наказание было суровым, но логичным - платили за набранные очки, тогда будьте добры, отдохните в низшей лиге.
А сейчас что ? Финансовые махинации, где имеются явные виновники - конкретные физ. лица, однако тюремных сроков нет, зато есть клуб, который фактически лишился спортивной борьбы за чемпионство и Еврокубки. Класс !!!

P.S. И откуда взялась цифра в 15 очков ? Каким таким уравнением регрессии воспользовались судьи, чтоб выйти на такое значение снятых баллов ? ))
Gahi
Gahi
сегодня в 00:50
Если прокурор настаивал на том, чтобы снять 9 очков, а суд решил снять 15 очков, то это должно быть серьёзным нарушением закона. Это хорошо что клуб оставили в Серии А, а могли отправить и в третью Лигу. Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Бесконечное количество раз, если грабли эти лежат всё время под ногами руководство клуба "Ювентуса".
witynchik
witynchik
сегодня в 00:43
Очень мягкий приговор, очень
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:22
Вот и хорошо. Ювентус должен еще раз играть в Серии Б, чтобы .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:15, ред.
С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за махинаций с финансами .
Я думаю что у руководства бывшего уже клуба семейства Аньелли, очень короткая историческая память . 14 июля 2006 года в связи с выявленными нарушениями с команды были сняты все завоёванные в сезонах 2004/2005 и 2005/2006 титулы, и «Ювентус» был отправлен в Серию B . Аньелли наступил на те-же грабли и скорее всего это ещё не конец истории для семьи Аньелли и его окружения. Но страдают болельщики Старой сеньоры и конечно же футболисты команды. Команда во главе с Аллегри и без этого, находится не в лучшем своём состоянии. В очень сложном положении окажется Юве и ещё неизвестно кто из команды теперь захочет остаться в такой ситуации. Еврокубки отошли как минимум до следующего года. Влахович уже хочет покинуть клуб, кто следующий ??? Остаётся ждать и надеяться что новое руководство клуба сможет исправить создавшуюся ситуацию .
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:13
Кто то не равнодушен к Юве. Остальные прям белые и пушистые. Очередной позорный приговор как 2006году
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:02
Не по детски...
Уже в турбулентность попадали, выводы из урока не сделали.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:52
Ну и "везёт " же Юве !!!
Elliada
Elliada
вчера в 23:49
Ух ты!!!! Ювентус был на третьем месте, а сейчас на десятом. Понятно, что ЛЧ в следующем сезоне им не видать, но за ЛЕ или ЛК нужно зацепиться. Всё же считаю, что это мягкое наказание. Могли аннулировать последние завоеванные трофеи или отправить в Серию В
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:44
Ха-ха-ха класс!
Гость
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