С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за махинаций с финансами .

С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций клуба. Таково решение Федерального апелляционного суда Италии.
«Бьянконери» теперь идут на 11-м месте в таблице чемпионата Италии, до этого они были третьими. Прокурор просил снять с команды 9 баллов, но решение оказалось еще более строгим. Другие итальянские клубы тоже обвинили в финансовых нарушениях. Речь о «Дженоа», «Новаре», «Парме», «Пескаре», «Пизе», «Сампдории» и «Эмполи».
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил 24-месячный запрет на футбольную деятельность, бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи получил 30-месячную дисквалификацию, сейчас он работает в «Тоттенхэме».
Бывший генеральный директор «бьянконери» Маурицио Арривабене получил 24-месячное отстранение, бывший вице-президент Павел Недвед отстранен на 8 месяцев, а действующий спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Данный запрет распространяется на работу в итальянском футболе, однако суд запросил о распространении дисквалификации на соревнования под контролем УЕФА и ФИФА. В «Ювентусе» отрицают свою вину и утверждают, что бухгалтерский учет соответствовал отраслевым стандартам, у клуба есть право обжаловать решение.
В 2006-м были договорные матчи; с точки зрения спортивной составляющей наказание было суровым, но логичным - платили за набранные очки, тогда будьте добры, отдохните в низшей лиге.
А сейчас что ? Финансовые махинации, где имеются явные виновники - конкретные физ. лица, однако тюремных сроков нет, зато есть клуб, который фактически лишился спортивной борьбы за чемпионство и Еврокубки. Класс !!!
P.S. И откуда взялась цифра в 15 очков ? Каким таким уравнением регрессии воспользовались судьи, чтоб выйти на такое значение снятых баллов ? ))
В 2006-м были договорные матчи; с точки зрения спортивной составляющей наказание было суровым, но логичным - платили за набранные очки, тогда будьте добры, отдохните в низшей лиге.
А сейчас что ? Финансовые махинации, где имеются явные виновники - конкретные физ. лица, однако тюремных сроков нет, зато есть клуб, который фактически лишился спортивной борьбы за чемпионство и Еврокубки. Класс !!!
P.S. И откуда взялась цифра в 15 очков ? Каким таким уравнением регрессии воспользовались судьи, чтоб выйти на такое значение снятых баллов ? ))