С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за махинаций с финансами .

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вчера, 23:33

С «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций клуба. Таково решение Федерального апелляционного суда Италии.

«Бьянконери» теперь идут на 11-м месте в таблице чемпионата Италии, до этого они были третьими. Прокурор просил снять с команды 9 баллов, но решение оказалось еще более строгим. Другие итальянские клубы тоже обвинили в финансовых нарушениях. Речь о «Дженоа», «Новаре», «Парме», «Пескаре», «Пизе», «Сампдории» и «Эмполи».

Бывший президент «Ювентуса» получил 24-месячный запрет на футбольную деятельность, бывший спортивный директор клуба получил 30-месячную дисквалификацию, сейчас он работает в «Тоттенхэме».

Бывший генеральный директор «бьянконери» Маурицио Арривабене получил 24-месячное отстранение, бывший вице-президент Павел Недвед отстранен на 8 месяцев, а действующий спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.