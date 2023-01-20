«Витесс» из чемпионата Нидерландов может прекратить существование.
Сообщается, что возможным поводом для закрытия клуба может стать тот факт, что руководство голландской федерации футбола не дает «Витессу» лицензию из-за проблем с домашней ареной команды. На данный момент боссы клуба не имеют арендного соглашения ни с одним стадионом.
Ранее «Витесс» играл на арендованной арене «Гелредом», но сейчас стороны не могут согласовать аренду. Официальные лица клуба не могут договориться с владельцем сооружения Майклом Ван де Куитом Ван Недстеде. Клуб из Арнема должен был платить за год выступлений на стадионе 1,85 млн евро, в «Витессе» посчитали такую сумму завышенной. Руководство лиги намерено убедить владельца стадиона снизить финансовые требования, однако понижение цены не входит в сферу интересов Майкла Ван де Куита Ван Недстеде.
Спокойная и неторопливая жизнь провинциального клуба "Витесс" из Арнема резко изменилась в 2010 году, когда в нее вмешался небезызвестный Роман Абрамович. Формально, он не имел к клубу отношения, но многие в Нидерландах утверждали обратное. Но тем неимением была налажена система подбора игроков для "Челси". Голландцы постоянно арендовали у лондонцев тех или иных молодых игроков, и кроме того были предрасположены к тому, чтобы в нужный момент отдать своего игрока в английский клуб. Воспитанники "Челси" явно прогрессировали в Нидерландах, но видимо после давление на Абрамовича и вытеснение его от влияния того что он имел, многое изменилось в не лучшую сторону для тех клубов которые были связаны с Романом Аркадьевичем, а точнее его финансовой поддержки.
Спокойная и неторопливая жизнь провинциального клуба "Витесс" из Арнема резко изменилась в 2010 году, когда в нее вмешался небезызвестный Роман Абрамович. Формально, он не имел к клубу отношения, но многие в Нидерландах утверждали обратное. Но тем неимением была налажена система подбора игроков для "Челси". Голландцы постоянно арендовали у лондонцев тех или иных молодых игроков, и кроме того были предрасположены к тому, чтобы в нужный момент отдать своего игрока в английский клуб. Воспитанники "Челси" явно прогрессировали в Нидерландах, но видимо после давление на Абрамовича и вытеснение его от влияния того что он имел, многое изменилось в не лучшую сторону для тех клубов которые были связаны с Романом Аркадьевичем, а точнее его финансовой поддержки.