«Витесс» может прекратить существование

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сегодня, 19:10

«Витесс» из чемпионата Нидерландов может прекратить существование.

Сообщается, что возможным поводом для закрытия клуба может стать тот факт, что руководство голландской федерации футбола не дает «Витессу» лицензию из-за проблем с домашней ареной команды. На данный момент боссы клуба не имеют арендного соглашения ни с одним стадионом.

Ранее «Витесс» играл на арендованной арене «Гелредом», но сейчас стороны не могут согласовать аренду. Официальные лица клуба не могут договориться с владельцем сооружения Майклом Ван де Куитом Ван Недстеде. Клуб из Арнема должен был платить за год выступлений на стадионе 1,85 млн евро, в «Витессе» посчитали такую сумму завышенной. Руководство лиги намерено убедить владельца стадиона снизить финансовые требования, однако понижение цены не входит в сферу интересов Майкла Ван де Куита Ван Недстеде.