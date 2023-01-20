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«Витесс» может прекратить существование

сегодня, 19:10

«Витесс» из чемпионата Нидерландов может прекратить существование.

Сообщается, что возможным поводом для закрытия клуба может стать тот факт, что руководство голландской федерации футбола не дает «Витессу» лицензию из-за проблем с домашней ареной команды. На данный момент боссы клуба не имеют арендного соглашения ни с одним стадионом.

Ранее «Витесс» играл на арендованной арене «Гелредом», но сейчас стороны не могут согласовать аренду. Официальные лица клуба не могут договориться с владельцем сооружения Майклом Ван де Куитом Ван Недстеде. Клуб из Арнема должен был платить за год выступлений на стадионе 1,85 млн евро, в «Витессе» посчитали такую сумму завышенной. Руководство лиги намерено убедить владельца стадиона снизить финансовые требования, однако понижение цены не входит в сферу интересов Майкла Ван де Куита Ван Недстеде.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:21
Что,следующий на очереди ЦСКА???
pomor45
pomor45
сегодня в 22:20
Слуцкий тем и памятен будет, что свою лепту тоже внести успел.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:09, ред.
Есть вариант Витессу арендовать арену в Саранске.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:33, ред.
Трудно приходиться клубу "Витесс" а также "Челси" без Романа Абрамовича.
Спокойная и неторопливая жизнь провинциального клуба "Витесс" из Арнема резко изменилась в 2010 году, когда в нее вмешался небезызвестный Роман Абрамович. Формально, он не имел к клубу отношения, но многие в Нидерландах утверждали обратное. Но тем неимением была налажена система подбора игроков для "Челси". Голландцы постоянно арендовали у лондонцев тех или иных молодых игроков, и кроме того были предрасположены к тому, чтобы в нужный момент отдать своего игрока в английский клуб. Воспитанники "Челси" явно прогрессировали в Нидерландах, но видимо после давление на Абрамовича и вытеснение его от влияния того что он имел, многое изменилось в не лучшую сторону для тех клубов которые были связаны с Романом Аркадьевичем, а точнее его финансовой поддержки.
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 21:31
Ахахаха!))) 👍
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:13
Эхо Слуцкого! После него одни руины.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:06
Печально...
Может холдингу City Football Group приобрести клуб из Арнема?! Купят клуб, и создадут в Нидерландах еще один большой клуб, который будет навязывать борьбу большому трио. По ходу дела будут обкатывать там молодых игроков и готовить из для перехода в Сити! И всем будет хорошо
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:54
Беда то какая...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:02
Я спасу тебя..Витесс...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 19:46
У «Витесс» еще есть шанс и будущее.
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