«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на Каземиро в игре с «Арсеналом»

Ключевой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит воскресный матч АПЛ против «Арсенала».
Бразилец не сможет сыграть в этом важнейшем поединке из-за перебора желтых карточек.
Во вчерашней игре АПЛ против «Кристал Пэлас» Каземиро получил свое 5-е предупреждение в текущем сезоне, что привело к автоматической дисквалификации.
Так же я болею за Реал. И там тоже нет никакого места, кроме 1-го. Меня никогда не радовало 2-е место Реала.
Но одновременно с этим я болею за Аланию и когда она занимала место в 6-ке и попадала в Еврокубки, я радовался. Я понимал, что чемпионом повторно Алании не стать , что Алания не самый богатый клуб и место в зоне Еврокубков было пределом мечтаний.
То есть разные требования к клубам. Той же Алании я желаю выйти в вышку и хотя бы не вылететь в первом сезоне. Даже 14-му месту буду рад.
Но если речь об МЮ или Реале, то если они не занимают 1 место, сезон я считаю неудачным.
Так же я болею за Реал. И там тоже нет никакого места, кроме 1-го. Меня никогда не радовало 2-е место Реала.
Но одновременно с этим я болею за Аланию и когда она занимала место в 6-ке и попадала в Еврокубки, я радовался. Я понимал, что чемпионом повторно Алании не стать , что Алания не самый богатый клуб и место в зоне Еврокубков было пределом мечтаний.
То есть разные требования к клубам. Той же Алании я желаю выйти в вышку и хотя бы не вылететь в первом сезоне. Даже 14-му месту буду рад.
Но если речь об МЮ или Реале, то если они не занимают 1 место, сезон я считаю неудачным.