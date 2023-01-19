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«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на Каземиро в игре с «Арсеналом»

вчера, 09:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22.01.2023 в 19:30 Не начался

Ключевой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит воскресный матч АПЛ против «Арсенала».

Бразилец не сможет сыграть в этом важнейшем поединке из-за перебора желтых карточек.

Во вчерашней игре АПЛ против «Кристал Пэлас» Каземиро получил свое 5-е предупреждение в текущем сезоне, что привело к автоматической дисквалификации.

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Все комментарии
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 17:31
Теперь это будет отмазкой, если Арс выиграет ..
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 16:18
Арсенал как раз таки благодаря своей мотивации и возглавил таблицу АПЛ, так что мотивации у них может хватить чтобы обыграть МЮ, но надеюсь этого не будет, мы в этом сезоне отбираем очки у всех топовых команд, но на всякие Кристал Пэласы нас не хватает. Надеюсь мы не опустимся ниже третьего места, но и чемпионами не станем
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 16:11
Это очень плохо!
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:23
Это, конечно, потеря, но если МЮ ещё рассчитывает на борьбу за титул, то он обязан отнимать очки у Арсенала и без одного своего лидера. Вот это и будет настоящей проверкой тен Хагу и его команде.
Boricku
Boricku
вчера в 14:19
Арсенал то Тульский, и без Каземиры ничью скатают
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:25
Победа над сити отняла много сил. Однако не надо и переоценивать Арсенал. Кроме мотивации и жажды реванша им особо нечего противопоставить МЮ, у которого класс игроков повыше будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:06
Дожились в МЮ..., человек выпал и паника...
dikalot
dikalot
вчера в 12:53
Все равно Арсенал фаворит этого матча.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
вчера в 12:28
Я не понимаю с чего такая суматоха из за потери Каземиро,словно это не мы обыграли Арсенал без него! Команда это не один игрок и плевать я хотел на такую команду если все и вся в ней зависит от одного игрока. Выходит по вашей логике если Каземиро сломается мы должны перестать играть в футбол?!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 12:03
Ничего страшного, Канониры их рассчитают!
46exw6n3fr93
46exw6n3fr93 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:40
Можно смело ставить на Арсенал
Gahi
Gahi
вчера в 11:34
Это существенная потеря для "Манчестера Юнайтед", тем более игра против лидера чемпионата, когда команда набрала такой хороший ход.
ubuh6qbvtvz3
ubuh6qbvtvz3
вчера в 10:55
Для дьяволов это будет очень ощутимый недостаток
matrix333
matrix333
вчера в 10:50
Очень плохо, если Каземиро не сыграет в этом матче.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:46
Не,Арсенал наверное не обойдут,максимум ничья,и вобще для Манчестера ,в этом сезоне будет уже успех попасть в лч!!! После такого спада!!
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 10:46
Каземиро мог бы помочь в этой игре МЮ с Арсеналом, но не сможет.
shlomo
shlomo
вчера в 10:44
Для МЮ это потеря, хотя канониры и так выиграют этот матч
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
вчера в 10:41
Меня не мотивируют 3 или 4 места. Я болею не за Бормут или не за условный Бетис. Я болею за МЮ и для меня нет никакого места кроме 1-го. А если оно упущено, то отдельные локальные победы мало что значат.
Так же я болею за Реал. И там тоже нет никакого места, кроме 1-го. Меня никогда не радовало 2-е место Реала.
Но одновременно с этим я болею за Аланию и когда она занимала место в 6-ке и попадала в Еврокубки, я радовался. Я понимал, что чемпионом повторно Алании не стать , что Алания не самый богатый клуб и место в зоне Еврокубков было пределом мечтаний.
То есть разные требования к клубам. Той же Алании я желаю выйти в вышку и хотя бы не вылететь в первом сезоне. Даже 14-му месту буду рад.
Но если речь об МЮ или Реале, то если они не занимают 1 место, сезон я считаю неудачным.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:19
Арсенал в этом сезоне выглядит очень слабо, едва ли попадут в еврокубки, поэтому Манчестер Сити легко возьмет 3 очка
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:14
Зачем лишний раз позориться с Арсеналом.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 10:06
С таким рассуждением,зачем вообще играть?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:57
Не скажу что матч важнейшиий. Он мог быть таким, если б МЮ выиграл у КП вчера. А так, можно вновь победить Арсенал, но потом отдать очки другим командам и смысла от этого ноль, что два раза за сезон мы победим Арсенал
LOpp
LOpp
вчера в 09:54
потеря для МЮ
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:52
Надеюсь им даже Каземиро не поможет, и Арсенал одержит очередную победу
ДСА
ДСА
вчера в 09:48
Игрок решил отдохнуть и специально получил желтую карточку.
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