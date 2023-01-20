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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2022/2023

С «Ювентуса» могут снять 9 очков

сегодня, 17:11

Прокуратура требует, чтобы с «Ювентуса» сняли 9 очков из-за махинаций.

Помимо этого, речь идет о дисквалификациях для бывших официальных лиц клуба. Бывшего директора Фабио Паратичи могут отстранить от футбольной деятельности на 20 месяцев и 10 дней, бывший президент клуба Андреа Аньелли может получить дисквалификацию на 16 месяцев. По 12 месяцев могут получить другие функционеры: Маурицио Арривабене, Паоло Гаримберти и Павел Недвед.

Ранее сообщалось, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:53
Показуха какая то...
В мире огромных футбольных денег навряд ли есть кристально честные люди...
Они просто не доберутся до уровня осваивания средств...
DXTK
DXTK
сегодня в 19:41
Видимо опять Юве должен пройти очищение второй лигой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:17
Не вылетят и слава богу, всё равно сезон потерян.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:57
Что-то миленькой старушки стали часто сокращать!
Говорят что в сорок пять - Баба ягодка опять!
В пятьдесят она царица! Так в народе говорится!
Дальше - вовсе чудеса. Так толкуют небеса!
Даже в пятьдесят четыре, Бабы краше нету в мире!
Бабий век хулить нам грех! Будем мы счастливей всех!
Будем ягодки всегда! Не завяним - никогда!
witynchik
witynchik
сегодня в 18:54
Очень лояльно
Только очищение через Серию Б на годика три
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:50
Ну и хорошо. Ювентус сама виновата.
dikalot
dikalot
сегодня в 17:48
Да хоть -29, Ювентус очень Старая
Futurista
Futurista
сегодня в 17:45
С Ювентуса могут снять очки за сексуальные домогательства к Интеру...
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:41
Старуха просела в разруху)...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:41
Всех сняли, всех наказали, а вот Аллегри почему до сих пор в Юве .
dok66
dok66
сегодня в 17:32
Меня прикололо наказание Фабио - 20 месяцев и 10 дней ! Как же он будет считать эти 10 дней , чтобы опять начать "деятельность" .
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 17:24
Мало, давайте 21!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:22
У макаронникав это обычная практика...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:20
Если и снимут это вообще не повлияет на исход золотой гонки. Лучше бы дали -9 на старте следующего сезона.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:15
И на старуху присела проруха)
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