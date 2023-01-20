С «Ювентуса» могут снять 9 очков

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сегодня, 17:11

Прокуратура требует, чтобы с «Ювентуса» сняли 9 очков из-за махинаций.

Помимо этого, речь идет о дисквалификациях для бывших официальных лиц клуба. Бывшего директора Фабио Паратичи могут отстранить от футбольной деятельности на 20 месяцев и 10 дней, бывший президент клуба может получить дисквалификацию на 16 месяцев. По 12 месяцев могут получить другие функционеры: Маурицио Арривабене, Паоло Гаримберти и .

Ранее сообщалось, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».