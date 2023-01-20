С «Ювентуса» могут снять 9 очков

Прокуратура требует, чтобы с «Ювентуса» сняли 9 очков из-за махинаций.
Помимо этого, речь идет о дисквалификациях для бывших официальных лиц клуба. Бывшего директора Фабио Паратичи могут отстранить от футбольной деятельности на 20 месяцев и 10 дней, бывший президент клуба Андреа Аньелли может получить дисквалификацию на 16 месяцев. По 12 месяцев могут получить другие функционеры: Маурицио Арривабене, Паоло Гаримберти и Павел Недвед.
Ранее сообщалось, что прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».
В мире огромных футбольных денег навряд ли есть кристально честные люди...
Они просто не доберутся до уровня осваивания средств...
В мире огромных футбольных денег навряд ли есть кристально честные люди...
Они просто не доберутся до уровня осваивания средств...
Говорят что в сорок пять - Баба ягодка опять!
В пятьдесят она царица! Так в народе говорится!
Дальше - вовсе чудеса. Так толкуют небеса!
Даже в пятьдесят четыре, Бабы краше нету в мире!
Бабий век хулить нам грех! Будем мы счастливей всех!
Будем ягодки всегда! Не завяним - никогда!
Говорят что в сорок пять - Баба ягодка опять!
В пятьдесят она царица! Так в народе говорится!
Дальше - вовсе чудеса. Так толкуют небеса!
Даже в пятьдесят четыре, Бабы краше нету в мире!
Бабий век хулить нам грех! Будем мы счастливей всех!
Будем ягодки всегда! Не завяним - никогда!
Только очищение через Серию Б на годика три
Только очищение через Серию Б на годика три