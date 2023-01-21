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«Ливерпуль» и «Челси» голов не забили

вчера, 17:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (0:0).

В этой игре дебютировал полузащитник лондонцев Михаил Мудрик — он вышел на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

После этой игры «красные» идут на 8-м месте, а «синие» расположились на 10-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 29 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» сразится с «Фулхэмом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:23
Мудрик своим выходом оживил игру явно.
112910415
112910415
вчера в 18:10
каждому сопернику так нужна была победа ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:03
Исход очевиден, крылья подрезаны у обеих команд.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 18:02
Вот, что значит знать меру...))
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:54
Миша красавчик, первый матч,явно нервы были у него но при этом играл очень достойно,дальше уверен будет только лучше.
Но самое главное,что моментами у Челси была игра а не просто бей-беги, да и Кепа не начудил и отстоял хорошо,в свой ближней угол всё отбил,уже молодец.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:50
Ничья самый справедливый итог, т.к ни одна из команд не наиграла на победу!
Большое количество травмированых как у одних так и у других ,лишила зрелищности супер вывеску!
Я по понятным причинам ждал появления на поле Мудрика, так вот, парень картины не испортил, но упустил один 100% момент, подвела техника, а может нервы, не каждый день против Ливерпуля играешь! А вообще больше всех понравился Бадиашиль! Вторую игро проводит очень уверенно!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:49
А я ещё хотел 2,5 б поставить.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:47
А "нынешняя команда" это разве не клуб Локо?
Ну вы меня удивили очень!!!

А теперь возьмём полностью предложение и посмотрим на него.
"Результаты не улучшатся, но зато без Баринова, Керка, Изидора - это уже будет совсем бесхарактерная командёшка, за которую болеть будет вам совсем невыносимо, потому что любой болельщик видит эти вещи сразу".

Тут чётко сказано, что Локо будет "бесхарактерная командёшка"!
И вообще какая разница в каком времени сказано о команде, тут главное сказано о команде.

Но если вы считаете, что если не писать название команды, то это будет не будет считаться троллингом, то пусть будет по вашему.
Тогда к примеру "тарасовские 8" тоже не будет считаться троллингом, ведь это же не о клубе Спартаке в целом, а только о действующей команде, верно да?
Боюсь вы открываете "ящик Пандоры".
azkan
azkan ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну, далеко не все ждали)
azkan
azkan
вчера в 17:41
Можно поздравить оба клуба с ничейным исходом матча.
Очень сумбурная игра. Из-за множество травм, тренеры не могут никак поставить игру без лидеров. Новички и скамейка пока не справляются.
Мудрик хорошо смотрелся, но свои моменты не забил. Один раз его пас мог быть голевым, но Чукву запорол момент. Маунт, Галлахер не в кондиции.
Боли очень много покупки сделал. И мне кажется, грядет большая распродажа, если новички заиграют. Например Бадьяшиль мне понравился и вписался в игру. И надеюсь, он будет только прогрессировать.
Закономерная ничья. Для обеих клубов этот год не простой.
w9az6vuxvwad
w9az6vuxvwad ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 17:38
матч то смотрели?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:36
можно заранее поделить очки с нулями в табло в след матчах?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:35
Все ждали результативного матча, а получилось очень уныло.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:34
Решили не выкладываться и поделить очки.
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