«Ливерпуль» и «Челси» голов не забили

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вчера, 17:27

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (0:0).

В этой игре дебютировал полузащитник лондонцев Михаил Мудрик — он вышел на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

После этой игры «красные» идут на 8-м месте, а «синие» расположились на 10-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 29 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» сразится с «Фулхэмом».