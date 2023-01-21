«Ливерпуль» и «Челси» голов не забили

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (0:0).
В этой игре дебютировал полузащитник лондонцев Михаил Мудрик — он вышел на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.
После этой игры «красные» идут на 8-м месте, а «синие» расположились на 10-й позиции. Оба коллектива имеют в своем активе по 29 очков.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Челси» сразится с «Фулхэмом».
Большое количество травмированых как у одних так и у других ,лишила зрелищности супер вывеску!
Я по понятным причинам ждал появления на поле Мудрика, так вот, парень картины не испортил, но упустил один 100% момент, подвела техника, а может нервы, не каждый день против Ливерпуля играешь! А вообще больше всех понравился Бадиашиль! Вторую игро проводит очень уверенно!
Большое количество травмированых как у одних так и у других ,лишила зрелищности супер вывеску!
Я по понятным причинам ждал появления на поле Мудрика, так вот, парень картины не испортил, но упустил один 100% момент, подвела техника, а может нервы, не каждый день против Ливерпуля играешь! А вообще больше всех понравился Бадиашиль! Вторую игро проводит очень уверенно!