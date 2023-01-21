«РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче 16-го тура Бундеслиги (1:1).
Эрик Чупо-Мотинг вывел гостей вперед на 37-й минуте. На 52-й Марцель Хальстенберг сравнял счет.
После матча «быки» идут на 3-м месте (29 очков), мюнхенцы лидируют в таблице (35 баллов).
Где то суетливо конечно "быки" выглядели, но желание не ударить в грязь лицом в родных стенах перед своими болелами и дать бой мировому гранду дало свои плоды. Лейпцигу респект.
Где то суетливо конечно "быки" выглядели, но желание не ударить в грязь лицом в родных стенах перед своими болелами и дать бой мировому гранду дало свои плоды. Лейпцигу респект.