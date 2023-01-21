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«РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью

сегодня, 00:28
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью в матче 16-го тура Бундеслиги (1:1).

Эрик Чупо-Мотинг вывел гостей вперед на 37-й минуте. На 52-й Марцель Хальстенберг сравнял счет.

После матча «быки» идут на 3-м месте (29 очков), мюнхенцы лидируют в таблице (35 баллов).

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Все комментарии
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сегодня в 04:44
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 04:33
    Эта ничья ещё больше усилит интригу в Бундеслиге. Ведь уже скоро продолжатся ещё и еврокубки. Так, что борьба в немецком чемпионате обещает быть интересной.
    Ziza Woor
    Ziza Woor
    сегодня в 02:20
    В финале играл 3:5, а сейчас 1:1. Как странно. Финал спланировали.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:18
    Никто не хотел умирать !)
    b4w7edfxkhjp
    b4w7edfxkhjp
    сегодня в 02:10
    Удивительно, что матч оказался низовой без голевого пиршества
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:01, ред.
    Бавария что в прямом, что в переносном смысле играла в гостях.
    Где то суетливо конечно "быки" выглядели, но желание не ударить в грязь лицом в родных стенах перед своими болелами и дать бой мировому гранду дало свои плоды. Лейпцигу респект.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:41
    Разошлись мирно - поделили очки.
    Köln
    Köln
    сегодня в 00:34
    Победила дружба!
    Гость
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