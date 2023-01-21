Зрители матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» не увидели забитых мячей

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вчера, 22:26

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» не выявили победителя в поединке 21-го тура АПЛ (0:0).

После матча «орлы» занимают 12-е место (24 пункта), «сороки» идут на 3-м месте (39 баллов).

В следующем туре «Кристал Пэлас» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Ньюкасл» сыграет против «Вест Хэма».