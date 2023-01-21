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Зрители матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» не увидели забитых мячей

вчера, 22:26
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» не выявили победителя в поединке 21-го тура АПЛ (0:0).

После матча «орлы» занимают 12-е место (24 пункта), «сороки» идут на 3-м месте (39 баллов).

В следующем туре «Кристал Пэлас» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Ньюкасл» сыграет против «Вест Хэма».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:30
Без мячей футбол уже не футбол, хотя тоже может быть интересным.
DXTK
DXTK
вчера в 23:32
Игроки Ньюкасла как услышали новость, что Роналду может прийти, если попадут в ЛЧ, так перестали играть и начали терять очки.

PS Ну а так пока Ньюкасл сыроват, хотя надо бы обыгрывать такие клубы как Пэлас, но с другой стороны проиграли всего одну игру.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 23:12
Как и зрители матча Ливерпуль - Челси.
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:54
А как будто зрители матча Ливерпуль Челси увидели забитые голы.
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