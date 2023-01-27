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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Глава Серии А: «Многие клубы злоупотребляют приростом капитала»

вчера, 18:15

Президент Серии А Лоренцо Казини поделился мнением о проблеме прироста капитала в футболе. Ранее «Ювентус» был наказан за финансовые махинации.

Тема прироста капитала – серьезная проблема, достаточно увидеть данные в отчете, чтобы понять, насколько они приросли.

Прирост капитала – это не плохо, многие клубы за счет этого живут. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом.

Казини также высказался о трудности определения истинной трансферной стоимости футболистов.

Это непростой вопрос, который существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Речь идет о системе, в которой нет реальных цен. ФИФА старается зафиксировать истинную стоимость, но это непросто.

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ДСА
ДСА
вчера в 19:25
Если что, то наказывать можно всех.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:45
Как культурно,типично по-европейски,названа жизнь не по средствам!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Италия - мафия ! Футбол одно из подразделений !)
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