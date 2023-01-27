Глава Серии А: «Многие клубы злоупотребляют приростом капитала»

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вчера, 18:15

Президент Серии А поделился мнением о проблеме прироста капитала в футболе. Ранее «Ювентус» был наказан за финансовые махинации.

Тема прироста капитала – серьезная проблема, достаточно увидеть данные в отчете, чтобы понять, насколько они приросли. Прирост капитала – это не плохо, многие клубы за счет этого живут. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом.

Казини также высказался о трудности определения истинной трансферной стоимости футболистов.