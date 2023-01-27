Глава Серии А: «Многие клубы злоупотребляют приростом капитала»

Президент Серии А Лоренцо Казини поделился мнением о проблеме прироста капитала в футболе. Ранее «Ювентус» был наказан за финансовые махинации.
Тема прироста капитала – серьезная проблема, достаточно увидеть данные в отчете, чтобы понять, насколько они приросли.
Прирост капитала – это не плохо, многие клубы за счет этого живут. Проблема в том, что многие злоупотребляют этим, причем не только в Италии, но и за рубежом.
Казини также высказался о трудности определения истинной трансферной стоимости футболистов.
Это непростой вопрос, который существует не только в Серии А, но и во всей футбольной системе. Речь идет о системе, в которой нет реальных цен. ФИФА старается зафиксировать истинную стоимость, но это непросто.