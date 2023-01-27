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Тренер «Аль-Насра»: «Незабитый Роналду гол повлиял на ход матча Суперкубка»

вчера, 11:08
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:3).

Одной из вещей, повлиявших на ход матча, была упущенная Криштиану возможность забить в первом тайме.

Поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они были намного лучше нас. Мы хорошо сыграли во втором тайме, но, к сожалению, не смогли улучшить результат. Сожалеем о том, что не смогли выиграть Суперкубок, но мы по-прежнему первые в лиге.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:03
Роналду - легенда. Мог бы завершить карьеру и все. Денег у него и так вагон. Но судя по всему повелся на уговоры жены/сестры срубить по легкому еще 200 млн. $ и в результате серьезно измажет себя г..ом за этот год в эмиратах...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 20:52
" Должен быть примером". Я бы не сказал, что в этом матче португалец играл плохо или не старался. Для его возраста - хорошо, да и громадная зарплата обязывает не валять на поле дурака, и Роналду это прекрасно понимает. Неудачно сложился для команды первый официальный для него матч (или второй?), что ж, бывает. Криштиану - не панацея от неудач клуба, а его присутствие на поле не означает, что последний будет обязательно выигрывать.
Меня больше интересует, какая у него реакция на этот проигрыш, а также какая она будет в случае других неудач. Мы же знаем, что он весь последний год в игре непостоянен, как ветреная девица, и любой нюанс может повлиять на него в худшую сторону. Вот и посмотрим в ближайших матчах, чего он стОит, как футболист экстра-класса.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:43
Начало конца нарциссизма в стане саудитов.Скоро станет всепланетным посмешищем.Но деньги не воняют.
dok66
dok66
вчера в 15:46
Вот так , виноват . А мог бы первый титул в СА выиграть .
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:34
А что они хотели от 37 - летнего игрока?!
"Первые в лиге", скоро будете не первые в лиге.
Wolverine Beast
Wolverine Beast ответ VALMUR (раскрыть)
вчера в 15:32
А вы пессимист однако. Конечнп забьет, дело времени.
DXTK
DXTK
вчера в 15:31
Еще пару таким матчей в исполении Роналду, и третий тренер усадит его на лавку. Накой команда должна играть вдесятером? По факту Гарсия признал - Мол Роналду не забил в первом тайме, и мы проиграли. Даже Тен Хаг и Сантуш не позволяли себе на прямую говорить о причинах поражения их команд.

PS Что в чемпионате, что в суперкубке единственный кто забивает и тащит так это Талиска. Рон в двух играх бесполезный, что в Мю, что на ЧМ
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:43
За ни какие деньги Роналду не будет играть если ему не светить лига чемпионов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:54
Скорее, у него всё позади. С таким опытом и мастерством должен был быть примером для всех членов команды (потому как они не знают, что это всего лишь финансовый проект для него на фоне огромной известности, популярности и былых заслуг. МЮ и игра на ЧМ-2022 не дадут соврать, что старый конь нет-нет, да борозду то и подпортит).
VALMUR
VALMUR ответ Wolverine Beast (раскрыть)
вчера в 13:53
Не в этой жизни уже ...
VALMUR
VALMUR
вчера в 13:52
Португалец приносит сейчас всем командам НЕУДАЧУ!
Эта жадность к деньгам приведет некогда хорошего игрока в пропасть ...
Жаль...
memphis
memphis
вчера в 13:20
Даже тут он тянет всех на дно
112910415
112910415
вчера в 13:17
разве так можно говорить ?
ну, если в контракте тренера прописана большая неустойка, то можно !
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:08
уровень Дзюбы сейчас примерно у Роналду. мог бы тоже в Пари НН играть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:04
Впечатления от матча отличные. Про португальца - молчок, у него всё впереди. Старался. Пока всё.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:43
Зря он так начал
x5t23539perr
x5t23539perr
вчера в 11:42
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Wolverine Beast (раскрыть)
    вчера в 11:32
    ... а ещё один с пенальти. Впрочем, с точки он может и левой, и правой забить тоже...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Wolverine Beast (раскрыть)
    вчера в 11:23
    И еще один волосами.
    Wolverine Beast
    Wolverine Beast
    вчера в 11:21
    Будет матч, когда Роналду забьет один - левой, другой - правой, еще один - головой.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:15
    Роналду в начале сезона в МЮ был агентом 007, а потом присел на лавку. История повторяется.
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 11:15
    Ну все , пора Роналду гнать !
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 11:10
    Не забивает так не забивает, потом забьет сразу 4 гола в одном матче. Роналду такой.
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