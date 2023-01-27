Тренер «Аль-Насра»: «Незабитый Роналду гол повлиял на ход матча Суперкубка»

Главный тренер «Аль-Насра» прокомментировал поражение от «Аль-Иттихада» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии (1:3).

Одной из вещей, повлиявших на ход матча, была упущенная Криштиану возможность забить в первом тайме.

Поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они были намного лучше нас. Мы хорошо сыграли во втором тайме, но, к сожалению, не смогли улучшить результат. Сожалеем о том, что не смогли выиграть Суперкубок, но мы по-прежнему первые в лиге.