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«Спартак» планирует провести третий сбор без товарищеских матчей

вчера, 15:09

«Спартак» проведёт третий сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

По информации источника, планируется, что в этот период клуб не будет проводить товарищеские матчи даже в закрытом режиме. Так решил тренерский штаб.

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Спартак М
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:48
Жираф большой - ему видней.
ABir
ABir
вчера в 21:23
Можно и без товарняков, а вдруг потом лучше будет
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:57
Физуху нужно подтягивать очень мощно. Как правило проблема вечная Спартака-слабая физика после паузы зимой. В пас они играть и так умеют. Вот и пусть Рыжий гоняет их с утяжелениями до обморока. Легче весной будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35
Семак : "Что они там задумали??"
Shupshup
Shupshup ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:24
Многие не согласятся играть
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 15:25
Добрый день. Один Ваш комментарий был убран из блока лучших.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:21
Будут держать в тайне свои наработки. Если они есть конечно:
shlomo
shlomo
вчера в 15:12
Ну даже и не знаю...с одной стоны не играть товарняки не совсем хорошо.... может боятся травм???
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:11
Добра Всем!
Уважаемая администрация за что было снято 400 очков ???
Гость
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