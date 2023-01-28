«Спартак» планирует провести третий сбор без товарищеских матчей

«Спартак» проведёт третий сбор в Турции с 14 по 20 февраля.
По информации источника, планируется, что в этот период клуб не будет проводить товарищеские матчи даже в закрытом режиме. Так решил тренерский штаб.
«Спартак» проведёт третий сбор в Турции с 14 по 20 февраля.
По информации источника, планируется, что в этот период клуб не будет проводить товарищеские матчи даже в закрытом режиме. Так решил тренерский штаб.
Уважаемая администрация за что было снято 400 очков ???
Уважаемая администрация за что было снято 400 очков ???