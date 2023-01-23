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В «Спартаке» рассказали, состоится ли контрольный матч с «Ботевом»

сегодня, 11:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Варна)-:-Логотип футбольный клуб Ботев (Враца)Ботев25.02.2023 Не начался

Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы «Спартака», рассказал о требовании клуба получить неустойку за несостоявшийся матч с «Левски». Помимо этого, в московском клубе прокомментировали статус предстоящего поединка против «Ботева».

Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

С «Ботевом» пока ничего не угрожает. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.

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протон
протон
сегодня в 13:34
С вероятностью в 99% не выплатят.
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:03
Мы и так уже послали всех, кого могли. Осталось только послать себя.
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:50
Как пошлёшь,тогда ведь спросят :"Нафига вы с ними связались?". А так-непредвиденные обстоятельства,против воли противной стороны. Усе хотели,но...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:48
Верую ибо бессмысленно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:03
Да послать самим этот Ботев на Х. ,не дожидаясь перетонита !!! В конце концов ,когда мы научимся себя уважать ?!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:44
Вполне возможно сложится похожая ситуация - "второй раз на грабли".
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 11:41
Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Хорошо что они не «Левски».
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