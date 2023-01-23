В «Спартаке» рассказали, состоится ли контрольный матч с «Ботевом»

, глава пресс-службы «Спартака», рассказал о требовании клуба получить неустойку за несостоявшийся матч с «Левски». Помимо этого, в московском клубе прокомментировали статус предстоящего поединка против «Ботева».

Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

С «Ботевом» пока ничего не угрожает. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.