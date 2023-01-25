Новички «Спартака» и Мозес присоединятся к команде на сборе в Дубае

Защитники и , а также полузащитник сегодня присоединятся к «Спартаку» на сборе в Дубае. Об этом сообщил глава пресс-службы москвичей .

Новички «Спартака» — защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш — сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес — с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля. Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор. 27-го января играем с «Ботевом», затем переезжаем в Абу-Даби на второй сбор.