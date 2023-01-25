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Новички «Спартака» и Мозес присоединятся к команде на сборе в Дубае

вчера, 23:22

Защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, а также полузащитник Виктор Мозес сегодня присоединятся к «Спартаку» на сборе в Дубае. Об этом сообщил глава пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

Новички «Спартака» — защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш — сегодня поздно вечером присоединятся к команде. Вместе с ними в расположение прибывает и наш хавбек Виктор Мозес — с этого дня он будет восстанавливаться и набирать форму под руководством тренерского штаба Гильермо Абаскаля. Трое футболистов благополучно добрались из Москвы до Дубая, где команда завершает первый тренировочный сбор. 27-го января играем с «Ботевом», затем переезжаем в Абу-Даби на второй сбор.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:30
Команда собирается - теперь бы нормальные сборы без травм.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
Очень интересно будет посмотреть на этих новичков.
Гость
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