«Зенит» готов продать Малкома за 40 миллионов евро

1675067166

вчера, 11:26

«Зенит» и ПСЖ ведут диалог касательно перехода нападающего «сине-бело-голубых» .

В воскресенье генеральный директор петербуржцев общался с президентом парижан . Представитель россиян заявил, что клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером.

«Зенит» рассчитывает получить за Малкома не менее 40 миллионов евро, а также часть суммы от будущей перепродажи игрока. В парижском клубе сейчас пытаются понять степень выгодности этих условий.