«Зенит» готов продать Малкома за 40 миллионов евро

«Зенит» и ПСЖ ведут диалог касательно перехода нападающего «сине-бело-голубых» Малкома.
В воскресенье генеральный директор петербуржцев Александр Медведев общался с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Представитель россиян заявил, что клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером.
«Зенит» рассчитывает получить за Малкома не менее 40 миллионов евро, а также часть суммы от будущей перепродажи игрока. В парижском клубе сейчас пытаются понять степень выгодности этих условий.
И да и нет. Типа, когда его пыталась купить Рома, за что-то вроде 23, это отражало его стоимость. Когда его перехватила барса и отдала 40, это был перебор. Когда зенит отвалил за лавочника барсы 40 это тоже был перебор.
Не сказать, что сейчас уровень его игры как-то принципиально вырос, просто учитывая, что он теперь более-менее понятный игрок, 40 это перебор, но не слишком большой. Для зенита 40 это норм. Для ПСЖ 40 это ни о чём, другой вопрос, что у ПСЖ диапазон выбора игроков больше и возможностей больше, а игроков за 40 лямов хватает
И да и нет. Типа, когда его пыталась купить Рома, за что-то вроде 23, это отражало его стоимость. Когда его перехватила барса и отдала 40, это был перебор. Когда зенит отвалил за лавочника барсы 40 это тоже был перебор.
Не сказать, что сейчас уровень его игры как-то принципиально вырос, просто учитывая, что он теперь более-менее понятный игрок, 40 это перебор, но не слишком большой. Для зенита 40 это норм. Для ПСЖ 40 это ни о чём, другой вопрос, что у ПСЖ диапазон выбора игроков больше и возможностей больше, а игроков за 40 лямов хватает
Но... здесь он прима, а ТАМ будет одним из... Если даже несмотря на эту причину он выберет Париж, честь ему и хвала.
Второе "но". Если Малколм покинет наш чемпионат, последний лично для меня опустеет. Насколько - не знаю, но опустеет.
Но... здесь он прима, а ТАМ будет одним из... Если даже несмотря на эту причину он выберет Париж, честь ему и хвала.
Второе "но". Если Малколм покинет наш чемпионат, последний лично для меня опустеет. Насколько - не знаю, но опустеет.