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«Зенит» готов продать Малкома за 40 миллионов евро

вчера, 11:26

«Зенит» и ПСЖ ведут диалог касательно перехода нападающего «сине-бело-голубых» Малкома.

В воскресенье генеральный директор петербуржцев Александр Медведев общался с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Представитель россиян заявил, что клуб готов рассмотреть только вариант с полноценным трансфером.

«Зенит» рассчитывает получить за Малкома не менее 40 миллионов евро, а также часть суммы от будущей перепродажи игрока. В парижском клубе сейчас пытаются понять степень выгодности этих условий.

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29 января
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Все комментарии
w1345ds
w1345ds ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:39
Ну так рынок сейчас настолько перегрет, что за молодых, мало что показавших футболистов отдают по сотки. Хотя я бы в 40 лямов да же Месси с Зиданом вместе взятых не оценил, футболисты не должны столько стоить.

Что касается диапазона выбора игроков у ПСЖ, клубы официально подтвердили факт переговоров, то есть интерес у французов точно есть.

Плюс не забывайте, ПСЖ покупал у Зенита Паредеса, примерно за те же деньги что сейчас хочет Зенит. Паредес конечно звездой ПСЖ не стал, но был твердым футболистом ротации, для ПСЖ это был положительный опыт трансфера из РПЛ,+ Малком адаптирован к чемпионату франции. Поэтому сорокет вполне могут дать.
w1345ds
w1345ds ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
Системообразующими игроками в Зените я считаю Вендела, Кузяева, Барриоса, Дугласа Сантоса, именно они двигают мяч, и отвечают за структуру игры команды как в атаке так и в обороне + Ловрен до ухода.

Если говорить про раздевалку то лидером у бразильцев является тренер Оливейра, который имеет огромное на них влияние.

Что касаться Малкома, да он выделяется своим мастерством, но сказать что без него у Зенита все развалиться в РПЛ я не могу. Возможно его уход положительно скажется на игре, т.к обостриться конкуренция за его место в старте, есть Мостовой, Сутормин, Бакаев у них появиться реальный шанс зацепиться за основу, пусть выходят и доказывают.

Соглашусь с вами что уход Малкома, это некоторый минус для РПЛ, уйдет мастер. Но для Зенита если он уйдет за 40 это великолепная возможность не потерять в деньгах, + есть кейс что легионер поиграл у нас в чемпионате ушел на повышение, тем более в такие непростые времена.
Lilith
Lilith
вчера в 14:54
Нет такого клуба в мире что отдасть столько денег за Малкома.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
По последней строчке: именно Малколм - системообразующий игрок команды. Костяк, центровой, на котором еле держится дряблое мясо остальных футболистов.
Но... здесь он прима, а ТАМ будет одним из... Если даже несмотря на эту причину он выберет Париж, честь ему и хвала.
Второе "но". Если Малколм покинет наш чемпионат, последний лично для меня опустеет. Насколько - не знаю, но опустеет.
протон
протон
вчера в 14:29
В обычных условиях такая цена была бы более чем адекватной
И да и нет. Типа, когда его пыталась купить Рома, за что-то вроде 23, это отражало его стоимость. Когда его перехватила барса и отдала 40, это был перебор. Когда зенит отвалил за лавочника барсы 40 это тоже был перебор.
Не сказать, что сейчас уровень его игры как-то принципиально вырос, просто учитывая, что он теперь более-менее понятный игрок, 40 это перебор, но не слишком большой. Для зенита 40 это норм. Для ПСЖ 40 это ни о чём, другой вопрос, что у ПСЖ диапазон выбора игроков больше и возможностей больше, а игроков за 40 лямов хватает
25процентный клоун
25процентный клоун ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:53
им будет забивать Соболев
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:19
Кто им голы забивать будет? Когда продадут!!
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 13:17
Там процент от последующей продажи, так что в любом случае надо соглашаться! 40 мультов, в нынешних условиях, это дар!!!
Boricku
Boricku
вчера в 13:17, ред.
Лучше бы газпрём занялся своим делом - газификацией страны, чем на народные деньги с фудболёрами мутить.
memphis
memphis
вчера в 13:07
Зачем он им? Или Неймар и Мбапе всё летом?
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:56
А кому он нужен ?
drug01
drug01
вчера в 12:56
А он сам твердит что верен только Зениту???
lotsman
lotsman
вчера в 12:47
А агент bookmaker-ratings.ru присутствовал на переговорах и знает все подробности.))
Minamino
Minamino
вчера в 12:40
Трудно найти новый клуб для Малкома.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:17
Хорошая сумма,как решит ПСЖ интересно.
112910415
112910415
вчера в 12:15
на этих условиях не договорятся
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 12:05
за 40 и брали,надо за 50 продать
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
«Зенит» рассчитывает получить за Малкома не менее 40 миллионов евро, а также часть суммы от будущей перепродажи игрока. В парижском клубе сейчас пытаются понять степень выгодности этих условий.

Подробнее:
w1345ds
w1345ds
вчера в 11:56, ред.
Если уйдет за 40 это будет отличная сделка для Зенита.

При условии что может просто приостановить контракт.

Да и системнообразующим футболистом для Зенита так и не стал.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:56
ju2akqefn87c
ju2akqefn87c
вчера в 11:43
За тридцатку вполне реально найти покупателя
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