Малком сообщил, что хочет перейти в ПСЖ

Нападающий «Зенита» Малком близок к переходу в ПСЖ.
Сообщается, что игрок хочет перейти в парижский клуб, он уже уведомил об этом руководство «сине-бело-голубых». Советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами. ПСЖ, вероятно, возьмет игрока в аренду. Правила финансового фэйр-плей не позволят им оформить полноценный трансфер в данный момент.
Хотя надо признать...даже в неконкурентной среде Малком для РПЛ - топ...
Думаю в Латинской Америке...не иссякнет очередь заменить его в зарплатной ведомости клуба...
Но это потом...
Сейчас главное стрясти с французов нехилые коврижки...в столь нековрижные для наших селекционеров времена....
Вот когда пожалеешь что там уж нет сговорчивого Каттани...с которым не было проблем при переходе Паредеса....
Хотя надо признать...даже в неконкурентной среде Малком для РПЛ - топ...
Думаю в Латинской Америке...не иссякнет очередь заменить его в зарплатной ведомости клуба...
Но это потом...
Сейчас главное стрясти с французов нехилые коврижки...в столь нековрижные для наших селекционеров времена....
Вот когда пожалеешь что там уж нет сговорчивого Каттани...с которым не было проблем при переходе Паредеса....