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Малком сообщил, что хочет перейти в ПСЖ

вчера, 14:15

Нападающий «Зенита» Малком близок к переходу в ПСЖ.

Сообщается, что игрок хочет перейти в парижский клуб, он уже уведомил об этом руководство «сине-бело-голубых». Советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами. ПСЖ, вероятно, возьмет игрока в аренду. Правила финансового фэйр-плей не позволят им оформить полноценный трансфер в данный момент.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:19
Каттани работал в ПСЖ скаутом! Покупкой занимаются другие люди!
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:14
Более полезный игрок это у нас кто? Бакаюшка?
112910415
112910415
вчера в 19:04
коли так, надо вести цивилизованные переговоры
Boricku
Boricku
вчера в 17:45
Навезут ещё брозильеросов, денег неиссякаемо. Только с токими деньгами рпль смысла не имеет за 1 место.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:52
На кой он там.. Лавку полировать да бабки считать...
Asper
Asper
вчера в 16:32
Если хочет - надо отпускать. Тем более, раз всё так добропорядочно и цивилизованно со стороны Парижа и самого Малкома. Пусть все будут довольны.
Найдут замену
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:44, ред.
Может и впрямь пришло время сменить Малкома на более полезного игрока...
Хотя надо признать...даже в неконкурентной среде Малком для РПЛ - топ...

Думаю в Латинской Америке...не иссякнет очередь заменить его в зарплатной ведомости клуба...
Но это потом...

Сейчас главное стрясти с французов нехилые коврижки...в столь нековрижные для наших селекционеров времена....
Вот когда пожалеешь что там уж нет сговорчивого Каттани...с которым не было проблем при переходе Паредеса....
ABir
ABir
вчера в 15:11
Не просто легионерам сейчас выступать за российские клубы. Многие уходят и ещё уйдут, причины у всех разные
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:10
Похоже Месси одобрил его лавку
Naherger
Naherger
вчера в 14:58
Сделает как другие легионеры из рпл: приостановит контракт и сбежит
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:39
И что теперь, даром его отдать?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:31
Похоже тут дело пахнет черным налом, ибо официально не получается.
Гость
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