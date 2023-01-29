Малком не ушёл в ПСЖ через приостановку контракта из-за отношений клубов

ПСЖ продолжает работу по переходу нападающего «Зенита» Малкома.
Во многом это связано с тем, что парижане вряд ли смогут этой зимой приобрести Райана Шерки из «Лиона». В этой связи советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш намерен более конкретно обсудить переход бразильца. В субботу клубы общались, но официального предложения не было.
ПСЖ изначально думал о приглашении Малкома в рамках опции от ФИФА, связанной с приостановкой контрактов. Но парижане отказались от этого варианта из-за хороших отношений с «Зенитом». Вероятно, парижане захотят взять игрока в аренду без права выкупа. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться официально.
Вполне вероятно, что Малком так и не перейдет в ПСЖ. Тогда парижане будут работать над запасными вариантами, каковыми являются Арда Гюлер из «Фенербахче» и Маттиа Дзакканьи из «Лацио».