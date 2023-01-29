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Малком не ушёл в ПСЖ через приостановку контракта из-за отношений клубов

вчера, 12:11

ПСЖ продолжает работу по переходу нападающего «Зенита» Малкома.

Во многом это связано с тем, что парижане вряд ли смогут этой зимой приобрести Райана Шерки из «Лиона». В этой связи советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш намерен более конкретно обсудить переход бразильца. В субботу клубы общались, но официального предложения не было.

ПСЖ изначально думал о приглашении Малкома в рамках опции от ФИФА, связанной с приостановкой контрактов. Но парижане отказались от этого варианта из-за хороших отношений с «Зенитом». Вероятно, парижане захотят взять игрока в аренду без права выкупа. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться официально.

Вполне вероятно, что Малком так и не перейдет в ПСЖ. Тогда парижане будут работать над запасными вариантами, каковыми являются Арда Гюлер из «Фенербахче» и Маттиа Дзакканьи из «Лацио».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:24
В аренду без права выкупа? Что за бред и как на такое можно вообще согласиться при том, что Малком не кричит на каждом углу, что хочет уйти, а наоборот говорил всегда о верности клубу, а тут на кону вторая звезда, а клуб будет отдавать просто так в аренду одного из лучших игроков, чтобы он на скамейки полгода посидел? Хотите Малкома, давайте 40-50 и окей, вполне рыночная цена для игрока, который хорошо показал себя в чемпионате Франции и сейчас в своей лучшей форме. Не стоит ручки поднимать, если к тебе за покупкой приходит большой клуб, вот, Шахтёр не дрогнул и отдал за сотку, хотя сам Арсенал , первая команда Англии приходит и предлагает 40-50, так что надо повторить фокус с Паредесом, благо, зритель тот же самый.
ДСА
ДСА
вчера в 14:29
По любому все равно Зенит кинут на деньги.
Loko57
Loko57
вчера в 13:04
Даже удивительно, что где-то в нашем мире существует порядочность!
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
Хорошие отношения между клубами, это спортивное отношение. Спорт вне политики. Молодцы ПСЖ.
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