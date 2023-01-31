Воспитанник «Динамо» получил гражданство Киргизии

Защитник Андрей Хрипков получил гражданство Киргизии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Хрипков собрал нужные документы, получил гражданство и готов выступать за сборную Киргизии. Сейчас ожидается подтверждение от ФИФА, до середины февраля документ должен быть готов.
Хрипков родился в Киргизии, во Фрунзе (ныне Бишкек), был заигран за юношеские сборные этой страны. Воспитывался в школе московского «Динамо». В январе игрок перешёл в киргизский клуб «Дордой» из команды «Машук-КМВ».
Сейчас ещё Зуев в Казахстане будет.
Потихонечку соскакивают герои невидимого фронта на российском футбольном небосводе !)
Сейчас ещё Зуев в Казахстане будет.
Потихонечку соскакивают герои невидимого фронта на российском футбольном небосводе !)