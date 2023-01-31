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Воспитанник «Динамо» получил гражданство Киргизии

сегодня, 13:59

Защитник Андрей Хрипков получил гражданство Киргизии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хрипков собрал нужные документы, получил гражданство и готов выступать за сборную Киргизии. Сейчас ожидается подтверждение от ФИФА, до середины февраля документ должен быть готов.

Хрипков родился в Киргизии, во Фрунзе (ныне Бишкек), был заигран за юношеские сборные этой страны. Воспитывался в школе московского «Динамо». В январе игрок перешёл в киргизский клуб «Дордой» из команды «Машук-КМВ».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Парень хочет играть за сборную...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:20
Благодаря этой акции,мы узнали о существовании такого футболиста и вспомнили,что где-то есть клуб с таким наименованием.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:12
Воо пополнение в сборной Киргизии .
Сейчас ещё Зуев в Казахстане будет.
Потихонечку соскакивают герои невидимого фронта на российском футбольном небосводе !)
Гость
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