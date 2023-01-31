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Игрок «Химок» подал документы на оформление вида на жительство в Казахстане

сегодня, 12:22

Полузащитник «Химок» Александр Зуев подал документы на оформление вида на жительство в Казахстане.

Как сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz:

После получения ВНЖ футболист сможет претендовать на паспорт нашей страны, смену спортивного гражданства и, в конечном счёте, – выступление за сборную Казахстана.

Так что существует вероятность, причём немалая, что уже в этом году мы увидим Зуева в форме национальной команды РК.

Зуев родился в Костанае, футболом начал заниматься в детской школе «Тобола». Александр выступал за юношеские и молодёжные сборные России, став чемпионом Европы до 17 лет в 2013 году.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:14
Родина отец зовет...)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:07
Решил вернуться на родину.
Пепс
Пепс
сегодня в 17:47
Ну тогда пусть идет в казахский клуб.. Че присосался к госкормушке. Ушел и ушел...
Храневец
Храневец
сегодня в 17:09
Похоже Химки как тонущий корабль ,некоторые уже побежали .
adekvat
adekvat ответ Сварожич (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
Ему 26 лет сборная России точно ему не светит, Казахстана под вопросом, даже если попадет туда, толку от этого.Ни европа , ни мир не светит. Главное не победа, главное участие?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:33
К тому же он с детства болел за Тобол и мечтал жить в Казахстане!)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:18
"Потеря" горячему обсуждению не подлежит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:58
Бог ему судья.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:52
Вообще нашим спортсменам надо массово начать это делать. Всё таки с международным опытом ничего не сравнится. Не знаю почему Головин тормозит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:37
Повторится 86г пусть не возвращается.
Ушел в точку так и быть. Выбор его.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:57
Ну время рассудит кто прав, а кто был не прав
МапС
МапС
сегодня в 12:29, ред.
А почему бы и нет? Его право. Будет выездной.
Гость
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