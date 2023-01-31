Игрок «Химок» подал документы на оформление вида на жительство в Казахстане

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сегодня, 12:22

Полузащитник «Химок» подал документы на оформление вида на жительство в Казахстане.

Как сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz:

После получения ВНЖ футболист сможет претендовать на паспорт нашей страны, смену спортивного гражданства и, в конечном счёте, – выступление за сборную Казахстана. Так что существует вероятность, причём немалая, что уже в этом году мы увидим Зуева в форме национальной команды РК.

Зуев родился в Костанае, футболом начал заниматься в детской школе «Тобола». Александр выступал за юношеские и молодёжные сборные России, став чемпионом Европы до 17 лет в 2013 году.