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«Амкал» разгромил женскую команду «Локомотива» со счётом 11:0

сегодня, 12:51

«Амкал» одержал крупную победу над ЖФК «Локомотив».

Встреча прошла сегодня в Москве в крытом манеже «РЖД Арены» и завершилась со счётом 11:0.

Этот матч был первым для женской команды «железнодорожников» на зимнем сборе в 2023 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:19
доминировали, однако ...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 13:55
Больше похоже на изнасилование
memphis
memphis
сегодня в 13:29
Мама и папа играли в футбол.
Штанга, штанга... Гол! Гол! Гол!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:09, ред.
В Амкале играют настоящие мужчины !)))
Могли бы для приличия и пропустить хоть один мяч , МЕДИА МУЖИКИ !(((
Даже в игре с бабами, хайп ловят .(
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 13:05
11:0 не часто бывает в футболе.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:03
Агенты существуют. Их 16. Ставки уже делаются. Всё под контролем)))
shlomo
shlomo ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 13:00
Добра Вам!

Извините что вмешиваюсь, но если Вы 28 числа сделаете клоны, то я не уверен, что до конца месяца Вы успеете сделать 30 ставок чтобы выбрать группу....
1 984
1 984 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 12:57
Как всегда в деле!
А вообще администрации действительно стоит подумать о снижении порога участников и снижении порога количества ставок для возможности завиться. Это будет интересно как участникам, так и сайту. Если нужно смогу аргументировать интерес сайту.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:56
Они что там суеверные, не могли пройти одиннадцатиметровую точку...?)
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:53
Ну для Женского футбола счет вполне себе приличный...:)))
Гость
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