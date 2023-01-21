«Амкал» разгромил женскую команду «Локомотива» со счётом 11:0

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сегодня, 12:51

«Амкал» одержал крупную победу над ЖФК «Локомотив».

Встреча прошла сегодня в Москве в крытом манеже « РЖД Арены» и завершилась со счётом 11:0.

Этот матч был первым для женской команды «железнодорожников» на зимнем сборе в 2023 году.