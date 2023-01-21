«Амкал» разгромил женскую команду «Локомотива» со счётом 11:0

«Амкал» одержал крупную победу над ЖФК «Локомотив».
Встреча прошла сегодня в Москве в крытом манеже «РЖД Арены» и завершилась со счётом 11:0.
Этот матч был первым для женской команды «железнодорожников» на зимнем сборе в 2023 году.
«Амкал» одержал крупную победу над ЖФК «Локомотив».
Встреча прошла сегодня в Москве в крытом манеже «РЖД Арены» и завершилась со счётом 11:0.
Этот матч был первым для женской команды «железнодорожников» на зимнем сборе в 2023 году.
Штанга, штанга... Гол! Гол! Гол!
Штанга, штанга... Гол! Гол! Гол!
Могли бы для приличия и пропустить хоть один мяч , МЕДИА МУЖИКИ !(((
Даже в игре с бабами, хайп ловят .(
Могли бы для приличия и пропустить хоть один мяч , МЕДИА МУЖИКИ !(((
Даже в игре с бабами, хайп ловят .(
Извините что вмешиваюсь, но если Вы 28 числа сделаете клоны, то я не уверен, что до конца месяца Вы успеете сделать 30 ставок чтобы выбрать группу....
Извините что вмешиваюсь, но если Вы 28 числа сделаете клоны, то я не уверен, что до конца месяца Вы успеете сделать 30 ставок чтобы выбрать группу....
А вообще администрации действительно стоит подумать о снижении порога участников и снижении порога количества ставок для возможности завиться. Это будет интересно как участникам, так и сайту. Если нужно смогу аргументировать интерес сайту.
А вообще администрации действительно стоит подумать о снижении порога участников и снижении порога количества ставок для возможности завиться. Это будет интересно как участникам, так и сайту. Если нужно смогу аргументировать интерес сайту.