«Динамо» переиграло команду из Болгарии в товарищеском матче

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сегодня, 18:34

«Динамо» обыграло команду «Арда» из Болгарии в контрольном поединке (3:1).

Даниил Фомин открыл счет на 22-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 41-й, а третий гол команды забил Арсен Захарян на 56-й. У гостей отличился Оумар Сако на 60-й минуте.