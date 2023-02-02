«Динамо» переиграло команду из Болгарии в товарищеском матче

«Динамо» обыграло команду «Арда» из Болгарии в контрольном поединке (3:1).
Даниил Фомин открыл счет на 22-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 41-й, а третий гол команды забил Арсен Захарян на 56-й. У гостей отличился Оумар Сако на 60-й минуте.
Ранее москвичи победили боснийский клуб на сборах в Турции. «Бело-голубые» занимают 4-ю строчку в РПЛ.
Даса продолжает болеть, а вот повреждение Нгамалё, полученное с Борацем,
оказалось несерьёзным, просто ушиб, пропустил одну треньку и сегодня уже играл)
Сегодня снова был формат 4х30.
От Арды ждалось бОльшего, но она выглядела, пожалуй, несколько послабее Бораца.
Сезон в Болгарии возобновляется уже через 10 дней, однако работала Арда тяжеловато, с разнообразными ошибками, в том числе голевыми.
Йоканович же продолжает прокручивать и просматривать в разных плоскостях ресурсы команды.
На этот раз игроки атаки Тюкавин и Гладышев и вышли в старте с Захаряном, Фоминым и Кутицким, А Смолов и Макаров играли вторую половину
с Сулаквелидзе, Гагнидзе и Александровым.
Среди свежей динамовской молодёжи открытий пока не видно, а вот серб Майсторович чувствует себя всё увереннее и основательнее, включая
и позицию ПЗ. Всё больше вероятности, что весной будем видеть его максимально близко к основе Динамо..
Даса продолжает болеть, а вот повреждение Нгамалё, полученное с Борацем,
оказалось несерьёзным, просто ушиб, пропустил одну треньку и сегодня уже играл)
Сегодня снова был формат 4х30.
От Арды ждалось бОльшего, но она выглядела, пожалуй, несколько послабее Бораца.
Сезон в Болгарии возобновляется уже через 10 дней, однако работала Арда тяжеловато, с разнообразными ошибками, в том числе голевыми.
Йоканович же продолжает прокручивать и просматривать в разных плоскостях ресурсы команды.
На этот раз игроки атаки Тюкавин и Гладышев и вышли в старте с Захаряном, Фоминым и Кутицким, А Смолов и Макаров играли вторую половину
с Сулаквелидзе, Гагнидзе и Александровым.
Среди свежей динамовской молодёжи открытий пока не видно, а вот серб Майсторович чувствует себя всё увереннее и основательнее, включая
и позицию ПЗ. Всё больше вероятности, что весной будем видеть его максимально близко к основе Динамо..