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«Динамо» переиграло команду из Болгарии в товарищеском матче

сегодня, 18:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Арда (Карджали)АрдаМатч завершен

«Динамо» обыграло команду «Арда» из Болгарии в контрольном поединке (3:1).

Даниил Фомин открыл счет на 22-й минуте. Константин Тюкавин удвоил преимущество команды на 41-й, а третий гол команды забил Арсен Захарян на 56-й. У гостей отличился Оумар Сако на 60-й минуте.

Ранее москвичи победили боснийский клуб на сборах в Турции. «Бело-голубые» занимают 4-ю строчку в РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:38
Шунин всегда был неуверенный и нестабильный, а про нашу защиту- вообще нет разговора.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:35
В целом соглашусь, но отмечу, что какой то дерганый и неуверенный стал Шунин. Он сам по себе, а защита сама по себе. Заметно прибавил молодой Сазонов. Но работы еще много.
Capral
Capral
сегодня в 20:22
Смотрю Спартак-Ростов. Спартак нравится. Впечатление такое, что и зимней паузы у КБ не было. Симпатично Спартак смотрится, гармонично.
Capral
Capral
сегодня в 19:05, ред.
Я всё могу понять - команда вкатывается в сезон, она под нагрузками, смешанный состав и т.д... Но вот одно, должно быть всегда- лицо команды, её стиль! Не увидел я сегодня лица. Ну а второй тайм и доп. время - это просто бессистемный, дворовой футбол. Присутствие на поле Гагнидзе, я никогда не понимал, также, как и присутствие Фернандеса. Гол в ворота нашей команды - это уже визитная карточка ДИНАМО. И снова не обошлось без Фенрандеса, который в очередной раз спрятался за могучую спину партнера... Относительно неплохой 1-й тайм и безобразный 2-й, вот, пожалуй всё, что можно сказать об игре. ЦЗ у нас по-прежнему нет. Защиту выстраивает тренер, а руководит ею вратарь. Пока, и то, и другое - у нас получается не очень. Немного страшновато становится - через три недели первый официальный матч, а мы сырые. Игру Тюкавина отмечать не буду - соперник не тот. Пожелаем ему удачи и посмотрим на него в играх чемпионата, и кубка!!!
баск
баск
сегодня в 18:59, ред.
В лазарет добавился Лесовой, сломавший на тренировке палец. Норманн наконец присоединился к общей группе, Грулёв ещё нет.
Даса продолжает болеть, а вот повреждение Нгамалё, полученное с Борацем,
оказалось несерьёзным, просто ушиб, пропустил одну треньку и сегодня уже играл)

Сегодня снова был формат 4х30.
От Арды ждалось бОльшего, но она выглядела, пожалуй, несколько послабее Бораца.
Сезон в Болгарии возобновляется уже через 10 дней, однако работала Арда тяжеловато, с разнообразными ошибками, в том числе голевыми.

Йоканович же продолжает прокручивать и просматривать в разных плоскостях ресурсы команды.
На этот раз игроки атаки Тюкавин и Гладышев и вышли в старте с Захаряном, Фоминым и Кутицким, А Смолов и Макаров играли вторую половину
с Сулаквелидзе, Гагнидзе и Александровым.

Среди свежей динамовской молодёжи открытий пока не видно, а вот серб Майсторович чувствует себя всё увереннее и основательнее, включая
и позицию ПЗ. Всё больше вероятности, что весной будем видеть его максимально близко к основе Динамо..
shlomo
shlomo
сегодня в 18:57
Хорошо что выиграли, плохо что пропустили... тренируйте защиту.
Гость
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