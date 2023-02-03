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В «Торпедо» назвали условие, при котором клуб мог бы подписать Дзюбу

сегодня, 18:24

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал, при каком условии бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы перейти к «автозаводцам».

Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц. В отличие от Ильи Леонидовича [Геркуса], и Андрея Викторовича [Талалаева] я лично не знаю Артема Сергеевича [Дзюбу], и я уж тем более не знаю, о чем они могут говорить при личном разговоре и какие возможности у них при этом остаются в будущем. Но я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансфертные решения. Есть определенная процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остается у совета директоров.

Я не могу позвонить Артему Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты.

И еще я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером в интервью «Матч ТВ» мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск
сегодня в 21:56
У меня на работе так,сделал заплатили,если еще понравилось то премию дают,а футболистам почему нельзя так делать? Сыграл свои минуты забил гол или ассистировал то получай деньги
Gahi
Gahi
сегодня в 20:41, ред.
У каждого есть выбор в "Зените" Дзюбе предлагали вариант но он отказаля сокращать свою зарплату, а сейчас и этого ему никто не предлагает.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:28
прыгает тушканчик - его время прошло...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:24
Успеха не предвидится, Дзюба пошел на попятую.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:13
Можно согласиться, а можно и не соглашаться.
С одной стороны контракт дает относительно гарантированный заработок + бонусы...
Перейти, полностью, на модель предложенную в вышеуказанной статье, это значит подключить пресловутый, человеческий фактор, который при наличии финансового звена, зачастую, начинает давать сбой. По простому - А кто будут судьи? Тренер? Президент клуба? Совет директоров клуба? Или коллегиальное решение игроков? (Не улыбайтесь - в педагогике есть стойкое, научное объяснимое мнение, по поводу объективного оценивания знаний учащихся, что САМУЮ правильную оценку выставляет не учитель, а УЧЕНИКИ!)
Исходя из вышеизложенного есть предложение - взять самое лучшее из контрактной системы и предлагаемой "Сдельной", при этом последнюю укомплектовать Полиграфом, с целенаправленной, футбольной программой, скажем "Брехунец")), четко определяющей по каким критериям оценивали игру того или иного игрока..
112910415
112910415
сегодня в 19:11
нормально, разумно правильно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:56, ред.
Всем давно пора переходить на "сдельщину"....
Контрактную систему - в топку...
Контракт, позволяющий при любом раскладе, иметь нехилый доход при любом пешеходстве на поле - ненужный пережиток капитализма...и мотивационный якорь...

Наверное безошибочно только простое правило.."Как сыграешь - так и получишь"...

Это певцы могут иметь райдер и прейскурант...ибо фонограмма не подведёт...выступит не лучше и не хуже чем на прошлом концерте...
А игроки могут...сделать разницу...между тем что от них ожидают и тем что получится по факту...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:56
Просто не сошлись в деньгах.
c27k7k55x7yy
c27k7k55x7yy
сегодня в 18:49
Торпедо в пердив - с Дзюбой или без него.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:46
Дзюбе самому надо кончать эту клоунаду с устройством. Заканчивать карьеру игрока и заняться каким нибудь другим, полезным делом.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:43
Какой нахрен Дзюба? Ему уже 35 лет будет-он и в 30 лет скоростью не отличался-а сейчас после полгода простоя да еще на такую зп? подписать его могут только идиоты ну или цирк шапито. Привык что на него ДОЛЖНЫ все играть а выгрызать моменты(как у нас Соболев) это не царское дело Дзюбы-итак ему сейчас за 2018 триумфальный а также победный ЧМ 2018 все ему всю жизнь должны? Пусть шары уже катает в биллиардной..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:39
Да не сговорятся они со своими условиями...
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