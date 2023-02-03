В «Торпедо» назвали условие, при котором клуб мог бы подписать Дзюбу

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал, при каком условии бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы перейти к «автозаводцам».
Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц. В отличие от Ильи Леонидовича [Геркуса], и Андрея Викторовича [Талалаева] я лично не знаю Артема Сергеевича [Дзюбу], и я уж тем более не знаю, о чем они могут говорить при личном разговоре и какие возможности у них при этом остаются в будущем. Но я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансфертные решения. Есть определенная процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остается у совета директоров.
Я не могу позвонить Артему Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты.
И еще я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером в интервью «Матч ТВ» мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц.
Контрактную систему - в топку...
Контракт, позволяющий при любом раскладе, иметь нехилый доход при любом пешеходстве на поле - ненужный пережиток капитализма...и мотивационный якорь...
Наверное безошибочно только простое правило.."Как сыграешь - так и получишь"...
Это певцы могут иметь райдер и прейскурант...ибо фонограмма не подведёт...выступит не лучше и не хуже чем на прошлом концерте...
А игроки могут...сделать разницу...между тем что от них ожидают и тем что получится по факту...
Контрактную систему - в топку...
Контракт, позволяющий при любом раскладе, иметь нехилый доход при любом пешеходстве на поле - ненужный пережиток капитализма...и мотивационный якорь...
Наверное безошибочно только простое правило.."Как сыграешь - так и получишь"...
Это певцы могут иметь райдер и прейскурант...ибо фонограмма не подведёт...выступит не лучше и не хуже чем на прошлом концерте...
А игроки могут...сделать разницу...между тем что от них ожидают и тем что получится по факту...
С одной стороны контракт дает относительно гарантированный заработок + бонусы...
Перейти, полностью, на модель предложенную в вышеуказанной статье, это значит подключить пресловутый, человеческий фактор, который при наличии финансового звена, зачастую, начинает давать сбой. По простому - А кто будут судьи? Тренер? Президент клуба? Совет директоров клуба? Или коллегиальное решение игроков? (Не улыбайтесь - в педагогике есть стойкое, научное объяснимое мнение, по поводу объективного оценивания знаний учащихся, что САМУЮ правильную оценку выставляет не учитель, а УЧЕНИКИ!)
Исходя из вышеизложенного есть предложение - взять самое лучшее из контрактной системы и предлагаемой "Сдельной", при этом последнюю укомплектовать Полиграфом, с целенаправленной, футбольной программой, скажем "Брехунец")), четко определяющей по каким критериям оценивали игру того или иного игрока..
С одной стороны контракт дает относительно гарантированный заработок + бонусы...
Перейти, полностью, на модель предложенную в вышеуказанной статье, это значит подключить пресловутый, человеческий фактор, который при наличии финансового звена, зачастую, начинает давать сбой. По простому - А кто будут судьи? Тренер? Президент клуба? Совет директоров клуба? Или коллегиальное решение игроков? (Не улыбайтесь - в педагогике есть стойкое, научное объяснимое мнение, по поводу объективного оценивания знаний учащихся, что САМУЮ правильную оценку выставляет не учитель, а УЧЕНИКИ!)
Исходя из вышеизложенного есть предложение - взять самое лучшее из контрактной системы и предлагаемой "Сдельной", при этом последнюю укомплектовать Полиграфом, с целенаправленной, футбольной программой, скажем "Брехунец")), четко определяющей по каким критериям оценивали игру того или иного игрока..