В «Торпедо» назвали условие, при котором клуб мог бы подписать Дзюбу

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский рассказал, при каком условии бывший нападающий «Зенита» мог бы перейти к «автозаводцам».

Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц. В отличие от Ильи Леонидовича [Геркуса], и Андрея Викторовича [Талалаева] я лично не знаю Артема Сергеевича [Дзюбу], и я уж тем более не знаю, о чем они могут говорить при личном разговоре и какие возможности у них при этом остаются в будущем. Но я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансфертные решения. Есть определенная процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остается у совета директоров.

Я не могу позвонить Артему Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты.

И еще я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером в интервью «Матч ТВ» мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц.