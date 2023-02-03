Представитель Игнатьева подтвердил интерес к игроку со стороны израильтян

Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» , прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева.

Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остаётся в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Всё возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб.