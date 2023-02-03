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Представитель Игнатьева подтвердил интерес к игроку со стороны израильтян

сегодня, 12:42

Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева.

Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остаётся в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Всё возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 13:00
Добрый!
Видимо, Вы не очень правильно меня поняли. При большом желании можно поставить ту же 1.000 очков на высокий коэффициент, но за несколько заходов. Простому игроку с одного аккаунта это будет несложно сделать, а вот клановодам со своими сотнями аккаунтов придётся повозиться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:53
Надо искать другой вариант! Хапоэль это отстой!
Гость
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