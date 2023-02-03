Представитель Игнатьева подтвердил интерес к игроку со стороны израильтян

Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева.
Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остаётся в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Всё возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб.
Видимо, Вы не очень правильно меня поняли. При большом желании можно поставить ту же 1.000 очков на высокий коэффициент, но за несколько заходов. Простому игроку с одного аккаунта это будет несложно сделать, а вот клановодам со своими сотнями аккаунтов придётся повозиться...
Видимо, Вы не очень правильно меня поняли. При большом желании можно поставить ту же 1.000 очков на высокий коэффициент, но за несколько заходов. Простому игроку с одного аккаунта это будет несложно сделать, а вот клановодам со своими сотнями аккаунтов придётся повозиться...